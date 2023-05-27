إقبال كبير على الأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور

شهدت مكتبة مصر العامة بدمنهور، إقبالًا كبيرًا ومكثف خلال الأسبوع الثانى من النادى، والذى بدء فور إنتهاء إمتحانات النقل وإستمراراً لفاعليات مكتبة مصر العامة بدمنهور في تقديم الأنشطة الخاصة بالأجازة الصيفية للأطفال والشباب تحت شعار "أجمل أجازة في أجمل مكتبة" .بدءت الانشطة وسط إقبال كبير من رواد المكتبة .

وتنوعت فعاليات هذا الأسبوع ما بين النادي الصيفي الذي يضم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والحفلات الفنية المسائية وورش الأشغال اليدوية بالورق الملفوف والفوم وغيرها من الخامات وورش الرسم والحكي والأيروبكس وتحسين الخط العربي واللغة الإنجليزية والمسابقات والألغاز وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى دورات الرسم التخصصية وتحفيظ القرآن الكريم وورش العلوم والنباتات ودورات لغة الإشارة وورش التريكو، وبدء العمل بمدرسة الشطرنج ودورات الحاسب الآلي والفوتوشوب والجرافيك للأطفال والشباب .

وأكد أحمد الهواش مدير مكتبة دمنهور، أنه يتم تقديم هذه الفعاليات بمكتبة دمنهور في فترات صباحية ومسائية بالإضافة إلى إستمرار العمل بالأنشطة الصيفية بفرعيها بكفر الدوار والدلنجات لخدمة أبناء المحافظة بأسعار رمزية وسيتم الإستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة الأجازة الصيفية .

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة إستغلال الأجازة الصيفية لأبنائنا الطلاب لتعلم مهارات جديدة ولغات مختلفة من خلال إقامة الفعاليات وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التي من شأنها الترفية عن الأطفال والشباب.