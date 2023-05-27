جورجينا رودريغيز تشارك في مهرجان كان السينمائي (شاهد)

خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي الأضواء، أثناء حضورها الدورة الـ76 لمهرجان كان السينمائي لعام 2023، وفق روسيا اليوم.

ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد حضرت جورجينا رودريغيز العرض الأول لفلم (L’Été dernier) في مهرجان كان السينمائي 2023.

ونشرت جورجينا رودريغيز، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورة لها من فندق مارتينيز بمدينة كان الفرنسية، بزي جريء حيث كانت ترتدي فستانا قصيرا أرجوانيا، وعلقت عليها: "الاستعداد إلى مهرجان كان".

وشاركت جورجينا في جلسة تصوير، وارتدت عارضة الأزياء الإسبانية البالغة من العمر 29 عاما، فستانا ذهبيا متلألئا مزينا بإكسسوارات إطلالتها بالأساور والأقراط الفضية، ووضعت شعرها في شكل ذيل حصان جانبي في مهرجان كان السينمائي.

وكانت جورجينا قد نشرت صورة لها من مطار مدريد وهي في طريقها إلى كان، وكانت ترتدي ملابس رياضية وعلقت عليها "في طريقي".