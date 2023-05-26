انتخابات تركيا.. أردوغان الأقرب للعبور الأحد المقبل

تبدأ الجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية الأحد المقبل الموافق 28 من شهر مايو الجاري، وطالب مُرشح انتخابات الرئاسة التركية في جولة الإعادة “كمال كيليتشدار أوغلو” بالتصويت لصالحه لوقف تدفق المُهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا، واصفًا مُنافسه رجب طيب أردوغان بأنه "زعيم زائف، وتابع لروسيا".

انتخابات تركيا وجولة الإعادة

وكشف بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، عن انتخابات تركيا والأقرب إلى حسم جولة الإعادة، مشددًا على أن أدروغان يستطيع أن يحتفظ بكتلته التصويته كاملة في جولة الإعادة بانتخابات تركيا، حيث إنه كان هو الأقرب إلى العبور خلال الجولة الأولى من الانتخابات، وعلى الجانب الأخر كمال كليشدار أوغلو جمع أصوات من مناحي شتى ومن كافة القطاعات، كما أن نتائح الانتخابات البرلمانية حرمته بأن يحتفظ بالاصوات التي صوت له في الجولة الأولى في الانتخابات.

وأوضح أن جولة الاعادة دائمًا ما تكون أقل إقبالًا من قبل الناخبين على عكس ما حدث في الانتخابات الجولة الأولى، مؤكدًا أن أوغلو عند خسارته أمام أردوغان في جولة الإعادة بالإنتخابات، وبسبب تقدم عمره عليه أن يستقيل من حزب الشعب الجمهوري، مشددًا على أن هذا هو الأقرب للحدوث حال خسارته.

وأشار إلى أن أحزاب المعارضة في تركيا تريد حشد أصوات انتخابية بدون النظر إلى التوجه السياسي والحزب والفكري لهم، ويبحث التحالف المعارضة عن الأصوات بأي ثمن.

وتابع: "أحزاب المعارضة عاجزة عن التصدي لأردوغان، مؤكدًا أن أردوغان أقرب إلى الفوز في الجولة الثانية، والسلوك التصويتي يجعل صعوبة التوقعات"، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

ونوة بأنه كان هناك مطالبات لمرشحي الرئاسة التخلي عن الأكراد، وهناك حساسية أخرى تجاه اللاجئين والذي وصل عددهم قرابة 10 مليون لائج ومنهم 4 مليون سوري، وهذه المطالبات لأسباب ثقافية واقتصادية.

في وقت سابق، مباشرة بعد الإعلان عن إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، نشر كيليتشدار أوغلو مقطع فيديو مُدته سبع ثوان بدا فيه غاضبًا وكان يضرب بيده على الطاولة مُتوعدًا بـ"النضال للنهاية".