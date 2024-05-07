ريال مدريد يحدد رقم قميص كيليان مبابي مع الملكي

أكدت صحيفة لوباريسيان الفرنسية ان قميص النجم الفرنسي كيليان مبابي و المرتقب انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد الأسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر قد تم تحديده بالفعل من جانب بطل أسبانيا.

و قالت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها أن اتفاق قد تم بشأن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد وهو الحلم الذي يطارده مبابي منذ سنوات طويلة وايضا الرغبة الكبيرة لدى ريال مدريد لضم مبابي الذي يعد احد اهم نجوم الكرة العالمية في الوقت الحاضر .

وقالت صحيفة لوباريسيان ان مبابي اتفق مع إدارة ريال مدريد على ارتداء القميص رقم ١٠ داخل ريال مدريد وهو ما يعكس القيمة الكبيرة التي يحملها انضمام مبابي لريال مدريد حيث أن رقم ١٠ يرتبط دوما في اذهان جماهير ريال مدريد بالاساطير الكبيرة للنادي .

وأضافت الصحيفة الفرنسية ان قرار ارتداء كيليان مبابي لرقم ١٠ يعني ان النجم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الحالي والذي يرتدي الفانلة رقم ١٠ سيغادر النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة او سيتنازل عن رقمه للنجم الفرنسي ويبحث عن رقم آخر مرجحة ان لوكا مودريتش سيغادر ريال مدريد والانتقال الى احد اندية الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدما رفض عروضا مغرية للانتقال الى الدوري السعودي .