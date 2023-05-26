غدًا في جريدة الوفد.. وزير المالية يوضح تفاصيل زيادات الرسوم

تنشر جريدة الوفد اليومية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "وزير المالية يوضح تفاصيل زيادات الرسوم".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تعديلات رسم تنمية موارد الدولة لا تمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين

لا زيادة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات

لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب.. وخمسون جنيهًا فقط زيادة عند سفر المصريين

حوافز جديدة للمولين في تعديلات قانون الضريبة على الدخل.

البنك الدولي يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ في العالم.

مصر تصلي على النبي "صلى الله عليه وسلم"

وزير الأوقاف: نبينا "صلى الله عليه وسلم يسعد بصلاتك عليه والله وملائكته يبلغونه صلاة آمنة عليه.

إطلاق حملة بكل لغات العالم تحت عنوان "اعرف قدر نبيك"

اليوم.. مجلس الأمناء يبدأ جلسات مصغرة لإقرار الصيغة النهائية لمقترحات الحوار الوطني

"الضرائب" تهدد شركات بيع الفواتير الإلكترونية الوهمية بالسجن

شركات ايطالية تستصلح 24 ألف فدان في مصر

"الوزراء" ينفي تقليص ميزانية وزارة الصحة بأقل من النصف

عثر بحوزته على دولارات ومخدرات.. سقوط "أسطورة المتسولين" في مصر القديمة