ليبيا تعاني انقاسمات رأسية وطولية.. إضرابات سياسية ومستقبل مجهول

طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا، مبادرة إجراء انتخابات في البلاد قبل نهاية العام الحالي، وخرجت الكثير من التساؤلات عن مدى نزاهة هذه المبادرة وفعاليتها في تحقيق طموحات الشعب الليبي.

أزمات جديدة في ليبيا:

أكدت الدكتور أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشئون الإفريقية، أن ليبيا تعاني من انقاسمات رأسية وطولية وتحولت لحالة من التشظي السياسي، مشددة على أن الأطراف السياسية المتنازعة في ليبيا تبحث غالبًا عن الانقسام.

أوضح أن الفرق المتنازعة في ليبيا تؤيد الانقسام الذي يحقق مصالحه وما يحتاجونه، مؤكدة أن حفتر لديه طموح في الترشح للرئاسة، وجاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

الدكتور أماني الطويل

نوهت بأن هناك انقسامًا في ليبيا بخصوص من يحق له الترشح في الانتخابات، وهي محل جدل بين القوى السياسية، هناك شكوك حول انعقاد الانتخابات الليبية هذا العام، مشيرة إلى أن الواقع الثوري العربي انتهى وعلينا أن نقبل ذلك ولابد أن يتم التعامل معه.

من جهة أخرى، يرى المراقبون للوضع الليبي بأن مساعي الحل السياسي الداخلي مازالت مستمرة رغم العراقيل التي تضعها الأجندات الخارجية في البلاد وعلى رأسها الولايات المتحدة.

أكد عضو لجنة 6+6، عن مجلس النواب عز الدين قويرب أن اللجنة ستصوت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع الذي انطلقت وقائعه أمس في المغرب.

هذه اللجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة ووظيفتها حل النقاط الخلافية بين الطرفين على القاعدة الدستورية والشروط المتعلقة بقبول المرشحين.

يُشار الى أن ليبيا تعيش الى اليوم آثار وكوارث ناجمة عن تدخل الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في شئونها الداخلية، منذ لحظة إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي في العام 2011 عبر قصف البلاد من قبل طائرات حلف الناتو.

الفوضى السياسية والحروب بين الليبيين والفقر وانتشار الإرهاب والجماعات المسلحة وتعاقب حكومات مؤقتة فاسدة، أوصلت البلاد الى حالة الفشل والضياع، واستراتيجية واشنطن بحسب الخبراء مبنية على إدامة حالة الفوضى والصراع من أجل مواصلة سحب موارد البلاد من نفط وغاز دون رقيب أو حسيب.