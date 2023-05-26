إنتظام توريد القمح لشون وصوامع الشرقية

وتوريد ٤٨٨١٥٩ طن حتي اليوم..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٣٥٧١ طن و١٠٧ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٨٨١٥٩ طن و ١١٦ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية.

أشارت وكيل وزارة التموين إلي أنه يتم إثبات حركة الوارد من الأقماح المحلية يوميًا في سجل الحركة بالموقع التخزيني والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.