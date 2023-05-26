الإفراج عن 10 آلاف شهادة لـ"سلع استراتيجية" بجمارك الإسكندرية

افرجت الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية عن مشمول حوالى 10000 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر أبريل 2023 لكافة السلع الإستراتيجية والبضائع العامة مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وقطع الغيار ومكونات الإنتاج والسيارات وغيرها.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 1 مليار 379 مليون و 856 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة والجدول 4 مليارات و53 مليونًا و451 ألف جنيه فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 1 مليار 495 مليونًا و238 ألف جنيه.

وخلال شهر أبريل الماضى، قامت الإدارة العامة الصادر بجمارك الإسكندرية بتصدير مشمول 8904 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة "نهائي - سماح مؤقت – دروباك" لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها "ألمونيوم، مواد غذائية، إستانلس ستيل، رخام، منتجات أخرى" بقيمة أجمالية بلغت حوالى 17 مليارًا و492 مليونًا و509 ألف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر عن مشمول بعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الاسكندرية بحوالى 1 مليون 258 ألف جنيه .

وخلال نفس الفترة، قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن 685 بيانًا جمركيًا بمبلغ 8 ملايين و131 ألف جنيه كما بلغت حصيلة بيع مزادات المهمل بالإدارة العامة المهمل والبيع بالإسكندريه حوالى 721 ألف جنيه.

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل 2023 حوالي 6 مليارات و938 مليونًا و657 ألف جنيه.