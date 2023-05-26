المواصفات الكاملة للسيارة الرياضية الخارقة أستون مارتن دي بي 12

أزاحت شركة صناعة السيارات أستون مارتن، الستار عن السيارة الرياضية دي بي 12، التي تعد الجيل الجديد من سيارات دي بي الشهيرة.

وتزخر بأعلى مستويات التميز والفخامة، فضلًا عن أحدث الميزات التقنية، ما جعلها تستحق وصف السيارة السياحية الأفخم في العالم.

وتأتي السيارة الرياضية أستون مارتن دي بي 12 بهيكل مصنوع بدقة عالية ينسجم بشكل كامل مع محركها الرائد ضمن فئته والمزود بثمان أسطوانات وشاحن توربيني مزدوج بقوة 680 حصانًا واستطاعة 800 نيوتن متر.

ويعتمد تصميم السيارة الرياضية أستون مارتن دي بي 12 على نهج شامل لتقديم أعلى درجات الأداء مع إحساس فريد بالفخامة، بدءًا من التحسينات على الصلابة لهيكلها ووصولًا إلى إطارات ميشلان بايلوت سبورت إس 5 المصممة وفقًا للمواصفات الدقيقة التي تشتهر بها سيارات أستون مارتن.

وتم تزويد السيارة بنظام تعليق جديد كليًا يضم أحدث المخمدات القابلة للتكيف، ونظام توجيه آلي يعزز قدرات السائق على التحكم بالسيارة والتفاعل معها، وترسًا تفاضليًا خلفيًا إلكترونيًا يعزز مرونة السيارة ويُظهر قدرات دي بي 12 الحقيقية على أكثر الطرق صعوبة.

كما تأتي السيارة الرياضية أستون مارتن دي بي 12 بنظام تحكم إلكتروني يتميز بالثبات وهو الرائد في القطاع، إذ يعتمد على وحدة قياس القصور الذاتي ذات الستة محاور للتنبؤ بمستويات التماسك المتوفرة، ما يوفر للسائق إمكانية الاختيار بين خمسة أنماط قيادة محددة مسبقًا تمنحه حرية الاستكشاف التدريجي لحدود التماسك وقوة الجر بكل ثقة وأمان، ويعكس ذلك حرص أستون مارتن الكبير على إرساء معايير ديناميكية جديدة من خلال هذا الجيل من سيارات دي بي.

دي بي 12

ذكرى التأسيس:

ويتزامن إعلان أستون مارتن عن إطلاق سيارة دي بي 12 مع احتفالها بإنجازين مهمين خلال عام 2023، وهما ذكرى مرور 110 أعوام على تأسيس الشركة ومرور 75 عامًا على إطلاق سلسلة دي بي الشهيرة، وحمل تأسيس شركة أستون مارتن على يد ليونيل مارتن وروبرت بامفورد معه 100 عام من الشغف بالسيارات ومجموعة من أحدث الابتكارات البريطانية وسجلًا حافلًا بالنجاحات في عالم السيارات السريعة والفاخرة، وتأتي ذكرى تأسيس الشركة في وقت تتمتع فيه أستون مارتن بواحدة من أكثر الفترات حيوية في تاريخها الطويل، بفضل استمرار تألقها ووصولها إلى منصات التتويج خلال موسم 2023 لسباقات الفورمولا 1، إذ تمثل المنافسة على صدارة رياضة سباق السيارات العالمية إحدى أهم ركائز العلامة واستراتيجيتها.

وتمثل قيم السيارة الرياضية أستون مارتن دي بي 12 الأساسية الأداء الفائق والفخامة الفريدة العلامة الفارقة للجيل القادم من سيارات أستون مارتن الرياضية، ما يجعل الإعلان عن إطلاقها بداية عصر جديد من سيارات أستون مارتن تتميز بأدائها العالي ومقوّمات القيادة الاستثنائية والتكامل السلس بين التقنيات الحديثة والتصميم المميز والحرفية العالية التي تشتهر بها العلامة عبر تاريخها الطويل.

تحمل السيارة الرياضية أستون مارتن دي بي 12 مزايا رائدة بجميع المقاييس، إذ تنطلق السيارة من سرعة 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال مدة 3.5 ثانية، ويبلغ الحد الأعلى للسرعة فيها 202 ميل في الساعة بفضل محركها المزود بثمانية أسطوانات بسعة 4.0 لتر وشاحن توربيني مزدوج، وتم بناء هذا المحرك الرائد في القطاع يدويًا، ويتميز بقوة 680 حصانًا / 671 حصانًا فعلي عند 6 آلاف دورة محرك في الدقيقة و800 نيوتن متر / 590 رطل قدم بين 2750-6000 دورة في الدقيقة، بزيادة قدرها 34% مقارنة مع سيارة دي بي 11 السابقة.

وتبلغ مساحة وجه مبرد زيت المحرك الخارجي الإضافي الآن أكثر من الضعف مقارنة بسابقه، بهدف تلبية المتطلبات على دارة التزييت، كما أدخلت الشركة تحسينات على نظام التبريد في السيارة من خلال زيادة تدفق الهواء الحار، وزيادة بنسبة 56% في فتحات التهوية، مما يسمح بتدفق المزيد من الهواء البارد إلى المبرد، بينما تسمح الفتحات الموجودة في منتصف غطاء المحرك فوق الشاحن التوربيني المزدوج للهواء الساخن بالخروج.

التحكم وديناميكيات القيادة - أقوى سيارة دي بي على الإطلاق:

زودت أستون مارتن السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، إضافة إلى ترس تفاضلي خلفي إلكتروني للمرة الأولى في طراز دي بي، ويرتبط الترس التفاضلي أيضًا بنظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ويستطيع هذا الترس الانتقال من الفتح الكامل إلى الإغلاق التام في غضون أجزاء من الثانية، مما يمنح السائق أقصى قدر من الاستجابة للحصول على مستويات أكثر دقة وثباتًا من التحكم في السيارة، على عكس الترس التفاضلي التقليدي محدود الانزلاق.

ويعمل الترس التفاضلي الخلفي الإلكتروني بتناغم كبير مع أحدث جيل من نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ما يعزز بشكل كبير قدرات السيارة على خوض المنعطفات في جميع الظروف، وتتمتع سيارة دي بي 12 بمستويات عالية من المرونة والاستجابة على المنعطفات المنخفضة إلى متوسطة السرعة، كما توفر أداء منقطع النظير على الطرقات الصعبة بفضل التماسك الكبير في العجلات الأمامية والخلفية وقوة الجر الهائلة فيها، كما يمنح الثبات التام عند المنعطفات عالية السرعة السائق شعورًا رائعًا بالثقة والتحكم.

وتتميز دي بي 12 بمعدل جر نهائي مخفض (بنسبة 3.083:1)، إضافة إلى ضبط فريد لناقل الحركة، مما يؤدي إلى تعزيز تفاعل السائق مع السيارة وزيادة قوة أدائها، ويعمل معدل الجر النهائي على توفير تسارع أكثر ثباتًا ضمن علبة التروس، بينما يقلل ضبط ناقل الحركة من سرعات النقل ويوفر خصائص تبديل مختلفة لتناسب النطاق الواسع لأنماط سيارة دي بي 12 الديناميكية.

ورفع هيكل دي بي 12 المصنوع من الألمنيوم المعايير العالمية للصلابة المقاومة للالتواء بنسبة 7% بفضل التغييرات التي تم إدخالها على مجموعة من مكونات الهيكل السفلية، ودعامة المحرك، والحوضين السفليين الأمامي والخلفي، والعارضة الأمامية، والحاجز الخلفي.

وعزز كل ذلك من مستويات الصلابة المقاومة للالتواء والصلابة الجانبية، ولا سيما بين أبراج الدعامات الأمامية والخلفية، مما يوفر نقاط ربط أقوى وأكثر ثباتًا للمخمدات والمحور الخلفي، كما يرتقي بأداء نظام التعليق وعزله وإمكانية ضبطه، إلى جانب التحسينات في إمكانات توجيه السيارة، وتجربة السائق عمومًا.

دي بي 12

وتوفر سيار دي بي 12 ديناميكيات قيادة رائدة ضمن فئتها وكفاءة عالية، من خلال اعتماد الجيل الجديد من نظام التخميد الذكي القابل للتكيف والتصميم المتين للمكونات الرئيسية مثل القضبان المقاومة للالتفاف الأكثر صلابة.

وتعد هذه المخمدات المتطورة بمثابة تقدم كبير، إذ تتمتع بقدرات مميزة توفر نطاقًا أوسع من التحكم والضبط في إعدادات وضعيات القيادة في دي بي 12، فضلًا عن زيادة نطاق توزيع القوة بنسبة 500%، وتضفي هذه الخصائص على السيارة ميزات غير مسبوقة تتفوق من خلالها على السيارات المنافسة في فئتها.

ويتيح الضبط الدقيق للمخمدات الحصول على تعزيز استجابة السيارة وزيادة التحكم فيها أثناء التبديل بين الأوضاع الديناميكية، مع ضبط مفصل لبطانة نظام التعليق يوفر مستويات متميزة من الأداء والعزل، ويوفر ذلك إضافة إلى الترس التفاضلي الخلفي الإلكتروني ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، إمكانية الاختيار بين أنماط قيادة عدة، بما فيها النمط جي تي الذي يوفر إمكانية الاستمتاع بتجربة قيادة فاخرة، ونمطي القيادة سبورت وسبورت بلس اللذين يوفران أعلى مستويات الاستجابة من دي بي 12 ويعززان التحكم بها، ويمنحانها كفاءة غير مسبوقة على الطرقات الصعبة.

كما أولت الشركة اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام التوجيه المعزز الإلكتروني في سيارة دي بي 12 باعتباره نقطة الاتصال الأساسية بين السيارة والسائق، ويشمل ذلك تركيب عمود توجيه غير معزول يعزز الإحساس الديناميكي من خلال ضمان دقة وسلاسة تعليمات التوجيه المعزز التي يعطيها السائق والمعلومات الراجعة التي يحصل عليها من الطريق طوال الوقت.

التوجيه المعزز:

ويركز ضبط نظام التوجيه المعزز الإلكتروني على ضمان الشعور باستقامة سير السيارة على الطريق بالتوازي مع معدل استجابة سريع وطبيعي في الوقت ذاته، وتعطي دي بي 12 السائق شعورًا عاليًا من الثقة، مع الحرص على تجنب استجابة نظام التوجيه بطريقة مبالغ فيها، بما يتيح للسائق القيادة باسترخاء في الرحلات الطويلة، مع الدقة والاستجابة والمرونة عند المنعطفات.

ويحتوي نظام التوجيه المعزز الإلكتروني على معدل توجيه ثابت بنسبة 13.09:1 مع مساعد متغير وحساس للسرعة وإجمالي 2.4 من عدد لفات المقود، ما يحقق التوافق الكامل وتفاعل السائق المثالي مع السيارة، ودمجت الشركة هذا المستوى المتغير من المساعدة مع برامج وضعيات القيادة في سيارة دي بي 12، إذ ينخفض مستوى المساعدة بشكل تدريجي أثناء التحول نحو الوضع سبورت بلس.

وبالإضافة إلى التوجيه المعزز الإلكتروني، تم تزويد دي بي 12 بأقراص فرامل أمامية حديدية مقاس 400 مم وأقراص خلفية مقاس 360 مم، مع وجوه محززة ومثقبة لتحسين السعة الحرارية، وضمان تمتعها بقدرة على الوقوف تتناسب مع سرعتها الكبيرة، كما أعادت الشركة ضبط نظام دعم الفرامل لتحسين استجابة الدواسة، مما يمنح السائق ثقة أكبر بفضل دواسة ثابتة توفر إحساسًا بالقدرة على التوقف الفوري، إضافة للاستجابة التدريجية.

وبناءً على طلب العميل، يمكن تزويد سيارة دي بي 12 بمكابح مصنوعة من السيراميك والكربون، لتأكيد طابعها كسيارة سياحية فائقة، وتوفر هذه المكابح أداء فرملة معزز، وتحد من ضياع قوة الفرملة عند درجات الحرارة التي تصل إلى 800 درجة مئوية، كما توفر 27 كغ من كتلة السيارة غير المدعومة بالنوابض مقارنة بنظام الفرامل التقليدي، والذي يرتقي بدوره بتجربة القيادة واستجابة نظام التوجيه.

إطارات ميشلان:

وتعتبر أستون مارتن أول شركة تعتمد إطارات ميشلان بايلوت سبورت إس 5 الجديدة، إذ استخدمت إطار ميشلان طراز 275/35 R21103Y للإطارات الأمامية وميشلان طراز 315/30 R21 108Y للإطارات الخلفية، لتؤكد بذلك على التزامها بإطلاق سيارة دي بي 12 السياحية الفائقة. وتحمل إطارات بي دي 12 رموز أستون مارتن لاجوندا، إذ لم تعتمد الشركة الإصدارات الجاهزة المطروحة في الأسواق، ما يدل على تميزها بتركيبة تم تصميمها خصيصاً للعلامة، كما قام فريق أستون مارتن بإعدادها لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة والتوجيه الدقيق للسيارة، مع أقصى قدر من التماسك في الظروف الرطبة والجافة.

وتحتوي إطارات بايلوت سبورت إس 5 أيضًا على رغوة البولي يوريثان المانعة للضوضاء داخل هيكل الإطار، ما يحد من انتقال صوت الاحتكاك الصادر عن الإطارات إلى داخل السيارة بنسبة 20%، ويخفف من مستويات الضوضاء ويعزز من راحة السائق.

وتتميز دي بي 12 بإطارات معدنية بحجم 21 بوصة، ومقاس 9.5J أمامي و10.5J خلفي، وتتوفر الإطارات بثلاثة تصميمات مختلفة وبمجموعة متنوعة من الألوان واللمسات النهائية، إذ يأتي الإطار الأساسي بخمسة قضبان، ويمكن استبداله بالإطار الثاني بقضبان متعددة أو الثالث بقضبان بشكل حرف Y، ويأتي الإطار ذو الخمسة قضبان باللون الفضي اللامع، وإطار القضبان المتعددة باللون البلاتيني اللامع والأسود الساتاني اللامع والأسود الساتاني المائل للماسي، في حين يأتي الإطار ذو القضبان بشكل حرف Y باللون البرونزي اللامع والأسود الساتاني اللامع والأسود الساتاني المائل للماسي.

وعملت أستون مارتن عن كثب على تحسين هيكل الإطارات خفيفة الوزن لتحقيق أقصى قدر من الأداء من دون المساس بلمساتها الجمالية الرائعة، وتأتي هذه الإطارات بوزن أخف بمقدار 8 كغ من سابقاتها بحجم 20 بوصة، من خلال استخدام تقنيات محاكاة متطورة لضمان إزالة الكتلة الزائدة.

دي بي 12

نظام قيادة يتمحور حول السائق مع تكنولوجيا رائدة ومبتكرة توفر أعلى مستويات التحكم:

تم تصميم سيارة دي بي 12 لتمنح السائق درجة مثالية من الدعم الديناميكي، إذ تتضمن نظام تحكم إلكتروني بالثبات هو الرائد في عالم السيارات، ويوفر النظام أربعة من أوضاع التحكم الإلكتروني بالثبات المحددة مسبقًا (ويت، أون، تراك، أوف)، والتي يمكن اختيارها من خلال زر التحكم الإلكتروني بالثبات في لوحة التحكم المركزية، وتم دمج جميع الأوضاع بسلاسة لتوفير تحكم تدريجي أثناء القيادة مع تجنب التدخلات المفاجئة.

ويعمل النظام عن طريق جمع المعلومات من العديد من أجهزة الاستشعار حول السيارة، إذ تعد وحدة قياس القصور الذاتي سداسية المحاور أكثرها تطورًا، وتوفر بيانات مقياس التسارع المعقد هذه للسائق تصورًا كاملًا في الوقت الفعلي لحالة السيارة، وبعد ذلك يتنبأ النظام الرائد بمستوى التماسك المتوفر مع الاستجابة لحالات عدم الاستقرار بصورة فورية باستخدام أحدث الخوارزميات البرمجية.

ويسمح هذا النظام المتطور للسائق بتحقيق أفضل تحكم بالسيارة في مختلف الظروف، مع عدد أقل من التدخلات منه للحفاظ على درجة عالية من الأمان، وتدعم نفس التكنولوجيا التنبؤية القائمة على النموذج جميع أنظمة التحكم في هيكل السيارة، بما في ذلك نظام منع انغلاق المكابح ونظام التحكم بالدفع والديناميكيات الجانبية، بطريقة متكاملة غير مسبوقة لمنح السائق تجربة قيادة مميزة وسلسة.

وإلى جانب نظام التحكم الإلكتروني بالثبات متعدد الأنماط، تتميز دي بي 12 بخمسة أنماط قيادة محددة مسبقاً، وهى جي تي، وسبورت، وسبورت بلس، التي تقوم بتعديل السلوك الديناميكي للسيارة تدريجيًا بحيث يتيح كل نمط مزيدًا من المرونة للسائق لاستكشاف حدود التماسك وقوة الجر، والنمط ويت، الذي يعزز استقرار السيارة على الأسطح منخفضة التماسك، وإندفيجوال، الذي يوفر للسائق إمكانية تخصيص أنظمة السيارة وفقًا لتفضيلاته الشخصية، مع حرية المزج والتوفيق بين إعدادات التحكم بالهيكل ونظام نقل الحركة وبرنامج التحكم الإلكتروني بالثبات وقوة الجر.

ويمكن اختيار أنماط القيادة باستخدام أداة التحكم المركزية، وهى أداة تحكم دوارة ذات تصميم بارز تتيح إمكانية التبديل السريع والسهل بين أنماط القيادة الخمسة المضبوطة مسبقًا، وتوجد أزرار الإلغاء الفردية لإعدادات الهيكل وبرنامج التحكم الإلكتروني بالثبات والعادم على لوحة التحكم المركزية أسفل أداة التحكم الدوارة إلى جهة اليسار، وتتيح هذه الأزرار للسائق إلغاء نمط القيادة واختيار الإعدادات التي تناسبه.

تصميم خارجي عصري وجريء:

يمثل التصميم الخارجي العصري والجريء لسيارة دي بي 12 تعبيرًا مثاليًا عن القوة والأسلوب واللمسات التي تشتهر بها أستون مارتن، ويجمع التصميم خبرة 75 عامًا من التراث في عالم سيارات دي بي السياحية مع العناصر الفريدة التي ترسم ملامح أول سيارة رياضية فائقة في العالم، إذ يبرز التصميم شعور الثقة ويخطف الأنظار مع هيكل رياضي رائع يجمع بين الجرأة الفائقة والأناقة المطلقة.

ويأتي هيكل دي بي 12 مع المزيد من العناصر والتفاصيل الرياضية الجريئة، ما يعكس القدرة الفائقة للسيارة، إلى جانب زيادة بمقدار 6 مم في المحور الأمامي و22 مم في المحور الخلفي، فضلًا عن الواجهة الأمامية الجديدة كليًا مع فتحة تبريد أكبر ومصد أمامي بتصميم جديد، ويتكامل المظهر العريض لسيارة دي بي 12 مع العجلات المصنوعة من خليط الألمنيوم بحجم 21 بوصة، إلى جانب المصابيح الأمامية الجديدة بتقنية LED والمصابيح النهارية الجديدة المميزة فضلًا عن اللمسات العصرية والأنيقة، وتحمل مقدمة السيارة التصميم الأحدث لشعار أجنحة أستون مارتن الشهيرة، والذي يعبر عن بداية عصر جديد في تاريخ العلامة، إذ تعتبر دي بي 12 السيارة الرياضية الأولى التي تحمل الشعار الجديد الخاص بعلامة أستون مارتن.

وتضفي المرايا الجانبية الجديدة الأصغر حجمًا بتصميمها المميز من دون إطار، مزيدًا من الروعة على التصميم الجديد للسيارة، كما تم تحسين كفاءة الديناميكا الهوائية في السيارة وتسهيل الركوب من خلال مقابض الأبواب العصرية للمقصورة الجديدة فائقة الفخامة.

ومن المعروف أن شعور سائق سيارة أستون مارتن عندما يتوجه نحو طريق مفتوح هو الرغبة باختبار بتجربة قيادة فائقة، لذلك تقدم سيارة دي بي 12 تجربة متكاملة تلبي طموحات السائق الشغوف، إذ تمنحه مزيجًا مثاليًا بين السرعة والأداء والأمان في جميع مراحل رحلته، ما يجعلها السيارة الأولى في سلسلة السيارات السياحية الفائقة.

وتمثل دي بي 12، السيارة الأحدث من أستون مارتن، طموح العلامة الشهيرة وسعيها المستمر نحو المستقبل، من خلال تصميم مميز مع واجهة أمامية جديدة كليًا وهيكل أعرض وأسطح ذات تصاميم رياضية جريئة تعكس قدرات السيارة العالية، وتم تصميم المساحات الداخلية للسيارة بشكل جديد كليًا مع خطوط أفقية واضحة تعزز الإحساس بالراحة، وواجهة عصرية لنظام المعلومات والترفيه المتطور داخل السيارة، وتشكل دي بي 12 الجديدة كليًا بداية السلسلة الجديدة من السيارات السياحية الفائقة مع الحفاظ على الطابع المميز لعلامة أستون مارتن".

تصميم داخلي مع حرفية فاخرة وتكنولوجيا حديثة:

تتميز دي بي 12 بتصميم داخلي فاخر وجديد كليًا، ما يمنح ركابها تجربة ركوب عصرية مدعومة بنظام المعلومات والترفيه من الجيل الثاني من علامة أستون مارتن ومجموعة رائعة من التكنولوجيا المتصلة والترفيه مع نظام صوت محيطي رائع من باورز آند ويلكينز، الشريك الصوتي الجديد لعلامة أستون مارتن.

ويتكامل التصميم الأنيق والعصري الفريد مع الحرفية الكلاسيكية والمواد عالية الجودة في دي بي 12، ما يوفر مساحة داخلية أنيقة وفاخرة للسائق والركاب على حدٍ سواء، وتبرز منهجية التصميم الفريدة في سيارة دي بي 12 من خلال مقصورة القيادة التي تركز على تلبية مطالب السائق وتمنحه تجربة قيادة سلسة ومميزة في كل مرة، فضلًا عن التكنولوجيا الحديثة والحرفية والمواد عالية الجودة المستخدمة في التصميم، وتأتي مقاعد الركاب بتصميم مميز مع لوحة تحكم أنيقة، ما يتيح إمكانية أكبر للتواصل مع مقصورة القيادة الأمامية الفاخرة والاستمتاع بما تحتويه من شاشات عرض عصرية وأزرار تحكم كلاسيكية أنيقة، وتوجد المفاتيح والأزرار في الجزء الأوسط من المقصورة الأمامية، ما يوفر قدرًا أكبر من التحكم بالسيارة، كما تتميز المقصورة بتصاميم وخطوط أفقية أنيقة وتفاصيل فاخرة.

وتحظى الحرفية العالية بأهمية كبرى في فلسفة التصميم الخاصة بعلامة أستون مارتن، إذ تبرز من خلال المقاعد المكسوة بجلد بريدج أوف وير المخيط يدويًا بتصميم مميز يعكس إمكانات دي بي 12 الفائقة، ويمنح تجربة ركوب مريحة للرحلات الطويلة، مع الحفاظ على المتانة والأمان اللازمان للاستمتاع برحلة مثالية، وتعكس أنماط التطريز الجديدة في دي بي 12 تفاصيل رائعة ومنهجية تصميم فريدة من نوعها، إذ تم تطبيقها على التصاميم الداخلية عالية الجودة من الجلد الكامل أو أقمشة ألكانتارا الفاخرة.

ويمثل تقديم الجيل الثاني من نظام المعلومات والترفيه الخاص بعلامة أستون مارتن، أحد أبرز النقاط التي تميز سيارة دي بي 12، إذ جرى تخصيصه وتصميمه وتطويره بشكل كامل من قبل علامة أستون مارتن، ليكون أول نظام داخلي لعلامة السيارات العالمية الفاخرة.

ويدعم النظام الجديد التشغيل اللاسلكي لنظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو*، وهو نظام متكامل بشاشات متعددة من قياس 10.25 إنش والمزودة بتقنية العرض عالي الوضوح 1970x720 مع خاصية التحكم باللمس فائقة الاستجابة (يبلغ زمن الاستجابة 30 ميلي ثانية).

وتحقق سيارة دي بي 12 التوازن بين مزايا استخدام شاشة اللمس والمفاتيح التقليدية، إذ تضم السيارة مجموعة من الأزرار للعمليات الميكانيكية الأساسية، بما فيها تبديل التروس واختيار نمط القيادة والتحكم بأنظمة التدفئة والتهوية، مما يوفر المزيج المثالي بين مفاتيح التحكم الرقمية والكلاسيكية، كما توجد مفاتيح خاصة لإلغاء إعدادات الهيكل ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات والعادم ونظام المساعدة للحفاظ على مسار السيارة ونظام التحكم بالمسافة عند الركن، بما يضمن سهولة الوصول إلى أكثر مفاتيح التحكم استخدامًا.

ويتميز نظام الملاحة الجديد لسيارة دي بي 12 بالاتصال بالإنترنت لتوفير تجربة غنية بالمعلومات وأكثر ذكاء وسرعة، كما يتيح إمكانية البحث عن المطعم المفضل وقراءة التقييمات لتحديد وجهة القيادة، ويمكن للسائق أيضًا اختيار الوجهة في تطبيق أستون مارتن وإرسالها إلى سيارة دي بي 12 استعدادًا للقيادة نحوها.

وتقدم تقنية الخرائط ثلاثية الأبعاد بألوان خافتة تعليمات واضحة وسهلة مع المساعدة على اختيار مسار السيارة وتوفير معلومات متكاملة حول ازدحام الحركة المرورية في الوقت الحقيقي، ويضمن التوجيه الديناميكي المتصل الوصول إلى الوجهة من دون تأخير، كما تتوفر صور الأقمار الاصطناعية الغنية بالتفاصيل، والتي يتم تنزيلها لتقديم صورة كاملة عن المنطقة المحيطة أثناء القيادة.

ويرتكز نظام المعلومات والترفيه الجديد في سيارة دي بي 12 على الاتصال بالإنترنت وتطبيق أستون مارتن الجديد كليًا، واللذين يتيحان للسائق التحكم بشكل كامل بالسيارة والتفاعل والتواصل معها.

ويسهم الاتصال بالإنترنت في تحقيق تجربة قيادة مميزة من خلال زيادة مستويات الطمأنينة وسهولة الاستخدام، فضلًا عن توفير آخر التحديثات وخدمات التشخيص، ويواصل نظام أستون مارتن المتصل بالإنترنت تطوره ليواكب أحدث المنتجات والخدمات ومستويات الدعم المتوفرة في عالم السيارات.

وتضم منظومة السيارة المتصلة بالإنترنت والجديدة كليًا ثلاثة عناصر أساسية، هى سيارة دي بي 12 وتطبيق أستون مارتن وخوادم البيانات الآمنة لأستون مارتن، والتي تتصل معًا عالميًا بواسطة تقنية 4G LTE في الشبكات الخليوية للنظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة من خلال بطاقة SIM الإلكترونية في سيارة دي بي 12، والتي توفرها وتمولها علامة أستون مارتن.

ويمكن للعملاء تسجيل الدخول إلى تطبيق أستون مارتن للحصول على رقم أستون مارتن لاجوندا الخاص بهم عند شراء سيارة دي بي 12 الجديدة، إذ يتوفر التطبيق على نظامي أي أو إس وأندرويد، ويتيح التواصل مع السيارة والتحكم بها والحصول على التغذية الراجعة من خلال الأجهزة الإلكترونية الخاصة.

ويتم تقديم المحتوى المخصص لسيارة كل عميل بشكل واضح على شاشات سهلة الاستخدام تتوافق مع واجهة المستخدم وتجربة العميل الجديدة في نظام المعلومات والترفيه، ويمكن للعملاء استخدام التطبيق لحماية سياراتهم ومراقبتها وتحديد موقعها وإرسال المناطق الجديدة المهمة لنظام الملاحة والوصول سيرًا على الأقدام بواسطة التوجيه في الميل الأخير، كما يمكن إدارة تفاصيل الحساب ومشاركة الآراء مع ملاك سيارات أستون مارتن من خلال الوسائط المدمجة.

ويوفر التطبيق مجموعة من باقات الاشتراك المجانية للسنوات الثلاث الأولى والمصممة لتقديم مستويات رفيعة للتجربة المميزة لامتلاك سيارة أستون مارتن، وتتوفر ثلاث باقات اشتراك بميزة السيارة المتصلة يتم تفعيلها مجانًا عند شراء العميل لسيارة دي بي 12 وتفعيل الكفالة الخاصة بها. ويمكن للعملاء الاستفادة من الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأولى حتى في حالة شراء سيارة دي بي 12 مستعملة من خلال برنامج تايملس المعتمد من أستون مارتن.

وطورت العلامة نظام صوت محيطي اختياري بالتعاون مع الشركاء الجدد باورز أند ويلكنز، ويجمع هذا النظام الصوتي في تصميمه بين أحدث التقنيات والابتكارات الصوتية العالمية لشركة باورز أند ويلكنز، ليتوافق مع حجم وشكل المقصورة الداخلية لسيارة دي بي 12 ويقدم تجربة صوتية مذهلة.

ويتميز نظام الصوت المحيطي، باستطاعة 1,170 واط والمزود بـ 15 مكبر صوت وتضخيم مزدوج، بصوت متوازن ودقيق بفضل مكبرات الصوت عالية الأداء، مثل مكبرات الصوت ذات القبة المزدوجة من الألمنيوم ومكبرات الصوت متوسطة المدى من علامة كونتنيوم، كما توفر مكبرات الصوت ثلاثية الأبعاد المخصصة ومضخم الصوت القوي تجربة صوتية استثنائية في سيارة أستون مارتن الرياضية.

ويتم تحقيق هذه الجودة المميزة من خلال التناسق واختيار الاتجاه والموقع الدقيق لمكبرات الصوت الموضوعة داخل فرش السيارة، ويعود الفضل في هذا التصميم إلى التعاون المثمر والعمل عن كثب بين مهندسي علامة أستون مارتن وباورز أند ويلكنز.

ويتميز هذا النظام الصوتي بالتصميم المتكامل السلس وشبكات مكبرات الصوت المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتتوافق مع الإكسسوارات الداخلية لسيارة دي بي 12، والتي تتضمن فتحات تتيح الحصول على أداء صوتي مذهل ولمسة جمالية راقية.

ومن المقرر أن تنطلق عمليات التسليم الأولى لسيارة دي بي 12 في الربع الثالث من العام الحالي، لترسي مفهومًا جديدًا لفئتها ومعايير جديدة في مستويات الأداء والفخامة وتجارب القيادة، ولتحتل مكانتها بوصفها السيارة السياحية الفائقة الأولى على مستوى العالم.