ضبط المتهم بإنهاء حياة ابنه بالطالبية

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، في القبض على حارس عقار، متهم بإنهاء حياة ابنه، بمنطقة الطالبية، نتيجة خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي، قسم شرطة الطالبية، بلاغًا يفيد يمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن والده وراء ارتكاب الجريمة.



اعترافات المتهم



وبتقنين الاجراءات وجمع المعلومات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية، حيث حاول المجني عليه الاعتداء عليه بالضرب، مما دفعه لطعنه بسلاح أبيض.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياق منفصل كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حول العثور على جثة شاب في منطقة أبو النمرس، وأوضحت التحريات أن الشاب توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة.

جرعة مخدرات وراء جثة أبو النمرس

كما أفادت التحريات التي أجراها ضباط إدارة المباحث ، عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وكانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص بمنطقة أبو النمرس.

وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أسفر عن مصرعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.