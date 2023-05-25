ختام ندوات تنمية الإرشاد الأسري بمجلس قومي المرأة بسوهاج

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتورة سحر وهبي مقرر المجلس، اليوم الخميس، 25 من شهر مايو الجاري، سلسة ندوات تنمية الأسرة فى إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية "الإرشاد الأسرى"، والتنشئة المتوازنة في 16 قرية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نفذتها سماح عبدالحميد مسئول مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، وتنمية الأسرة بسوهاج، بالتعاون مع المهندسة منى مقار وهاجر قناوي للتدريب، والدكتور رمضان ضاحي أستاذ الإرشاد الأسرى، والدكتور جمال أستاذ ورئيس قسم الفقه كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، والشيخ محمود شفيق والشيخ معاوية ممثلين عن الأزهر الشريف.



ومن جانبها قالت الدكتورة سحر وهبي، أن الندوة تناولت المشورة قبل الزواج، وكيفية اختيار شريك الحياة، وكيفية التعامل مع المشكلات التى تواجه الأسرة، وأهمية الكشف الطبى قبل الزواج للكشف عن الأمراض والتغذية السليمة للأم والطفل، وأهمية الولاده الطبيعية والرضاعة الطبيعية، ومراحل نمو الطفل وتطوره، والإعاقة والدمج والتربية الإيجابية.



أضافت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أنه تم أيضًا تعريف المشاركين بدور مكتب الشكاوى وما يقدمه من خدمات والخط الساخن 151115 والرد على الاستفسارات.