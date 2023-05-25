بيان مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى

إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 61 لسنة 42 ق دستورية بجلسة 14/1/2023 ، فإن مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى يقوم بعمله فى قيد ونظر المنازعات الرياضية وذلك عملاً بالإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والمنشور فى الجريدة الرسمية – العدد 16 ( تابع ) صادر فى 21/4/1994.

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مع العلم بأن مواعيد عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر لقيد صحف المنازعات الرياضية ، طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومى العطلة الرسمية ، الجمعة والسبت .