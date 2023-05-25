ماذا قدم الأهلي تحت صافرة الإثيوبي بأملاك تيسيما؟؟

الأهلي والوداد المغربي بدوري الأبطال

أسندت اللجنة المنظمة بالاتحاد الأفريقي الـ"كاف"، الإدارة التحكيمية لمواجهة الإياب التى تجمع بين الأهلى والوداد المغربي في نهائي دورى أبطال إفريقيا للإثيوبي بأملاك تيسيما المقرر إقامتها يوم 11 يونيو المقبل على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

اقرأ أيضًا..

معلومات عن الإثيوبي "باملاك تيسيما":

بأملاك تيسيما من مواليد 30 ديسمبر 1980هو حكم كرة قدم إثيوبي، أصبح حكم دولي في عام 2009، وشارك في تصفيات إفريقيا كأس العالم عام 2014 وكانت مباراته الأولى بين منتخب جيبوتي وناميبيا.

الاثيوبي تيسيما

فاز الأهلى تحت قيادة الحكم الإثيوبي تيسيما على نظيره الإفريقي التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف في ذهاب الدور السادس عشر لبطولة الكونفدرالية عام 2015.

قاد باملاك تيسيما مواجهة الأهلي أمام نظيره الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2017 والتى حسمها التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ورفض احتساب ركلة جزاء شهيرة للمغربى وليد أزارو قبل أن يخسر الفريق المصري اللقب فى نهاية المطاف.

تلقي فريق الأهلى الخسارة على يد صن داونز تحت صافرة الاثيوبي في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا بدور المجموعات، بنتيجة هدف نظيف.

وخسر الأهلى من الترجى التونسى، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة فى إياب نهائى دورى الأبطال في نسخته عام 2018.

أدار الاثيوبي بأملاك تيسيما لفريق الأهلى 10 مباريات بمختلف البطولات، حقق أبناء القلعة الحمراء الفوز فى 4 لقاءات، وحسم التعادل فى مثلها، وتلقى الهزيمة فى مباراتين تحت صافرة تيسيما.

أدرك الأهلي الفوز تحت صافرة باملاك تيسيما، على نظيره وفاق سطيف الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، في المباراة التى جمعت الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنسختها الماضية.

يلتقي الأهلى والوداد في مواجهة الذهاب يوم 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري ابطال افريقيا.

أرقام الأهلى مع مارسيل كولر:

خاض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 41 مباراة، حقق الفوز فى 30 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 77 هدفًا وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 26 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولة السوبر مرتين وكأس مصرمرة واحدة.