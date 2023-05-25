قضية كنو تشعل الأجواء في الشارع الكروي السعودي

الدوري السعودي

قضية كنو أثارت جدلًا كبيرًا في الساعات القليلة الماضية بالشارع الرياضي السعودي، حول تبعات العقوبة الموقعة على الهلال السعودي بسبب اللاعب محمد كنو.

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قضية كنو تُزيد حدة الصراع بين الهلال والنصر:

تكمن أزمة محمد كنو لاعب الهلال السعودي بعد توقيعه للغريم التقليدي النصر، قبل أن يقوم الهلال بالتعاقد معه أيضًا.

قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم:

قررت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف محمد كنو لمدة 4 أشهر، مع أحقية نادي النصر في الحصول على 27 مليون ريال سعودي، بجانب منع الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتي انتقالات.

شارك كنو في ديربي الرياض بين النصر والهلال بالدور الأول لدوري روشن، بعد انتهاء المدة، وبناء على خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

أكدت تقارير تناولتها الصحف السعودية أن مركز التحكيم الرياضي السعودي سيصدر قراره الخاص بقضية "محمد كنو"، مطلع الأسبوع المقبل.

تقدمت إدارة نادي النصر السعودي باحتجاج فور نهاية المواجهة التي جمعته مع الهلال في شهر ديسمبر الماضي، إلا أنها رفضت ذلك، ليواصل النصر مساره القانوني في القضية أمام لجنة الاستئناف التي رفضت كذلك الاستئناف وأيدت القرار.

أوضح النصر في احتجاجه ضد الهلال إلى أن المدة الزمنية من فترة الإيقاف التى يخضع لها كنو لم تنته، فيما يرد الزعيم بلجوئه إلى تأكيدات مشاركة اللاعب من اتحاد كرة القدم السعودي.

خضع محمد كنو لعقوبة الإيقاف من قبل غرفة فض المنازعات لمدة 4 أشهر، على خلفية توقيعه عقدين مع فريقا النصر والهلال، إلا أنه شارك نوفمبر الماضي مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر مطاردة اتحاد جدة بعد اعتلائه صدارة ترتيب الدوري السعودي، قبل جولتين انتهاء المسابقة بموسمها الحالى 2022 ـ 2023.

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 66 نقطة، فيما يأتي وصيفًا بالمركز الثاني نظيره فريق النصر برصيد 63 نقطة بترتيب جدول المسابقة لموسمها الحالى 2022 ـ 2023.