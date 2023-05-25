توجيه الشكر لرضوان.. وتعيين عبدالغني رئيسًا لناشئي المقاولون

اعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح توجيه الشكر إلى محمد رضوان على الفترة التي قضاها في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

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وشدد النادي في بيانه أن مجلس الإدارة يؤكد تقديره واعتزازه للمجهود الذي بذله الكابتن محمد رضوان في تطوير قطاع الناشئين بالنادي كواحدا من أبناء النادي المخلصين.

وأضاف نادي المقاولون في بيانه أن مجلس الإدارة قرر تعيين الكابتن يسري عبد الغني رئيسا لقطاع الناشئين على أن يواصل مسيرة التطوير ويقدم خطة عمل واعدة للارتقاء بكل الجوانب داخل القطاع.

وأشار المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي أنه بصدد عقد جلسات مكثفة خلال الفترة المقبلة لوضع تصور شامل ومناقشة الكابتن يسري عبد الغني في خطته للعمل الفترة المقبلة.

المقاولون العرب يستقبل وفد دبلومة فيفا

استقبل المهندس محسن صلاح ، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي اليوم، وفد دبلومة الإدارة الرياضية لـ«فيفا» في مصر.

جاء ذلك في حضور الدكتور عمرو محب، ممثل المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا» في مصر، وأعضاء الدبلومة.

وحرص رئيس نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة على تقديم الدعم المعنوي للوفد الذي يضم مجموعة من دارسي دبلومة الإدارة الرياضية للفيفا في مصر.

وقام الوفد بجولة في مقر النادي بالجبل الأخضر ؛ للتعرف على منشآت النادي، والإطلاع على النظم والجوانب الإدارية والفنية فيه، ضمن البرنامج المحدد للدارسين وأبدى الوفد إعجابه بالصرح العملاق والمنشآت في النادي.

يستضيف نادي المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو 2023 وفد من البرنامج الدولي للإدارة الرياضية 2023 الإصدار الخامس عشر المنعقد بالشراكة بين جامعة القاهرة والاتحاد الدولي لكرة القدم fifa والمركز الدولي للإدارة الرياضية.

ورحب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بزيارة الوفد الذي وقع اختياره على النادي في إطار رغبته لزيارة المنشآت الرياضية المهمة في مصر كجزء من البرنامج.

ووضع نادي المقاولون العرب برنامجا للزيارة للتعريف بمنشآت النادي على أن تبدأ الزيارة في الثانية عصرا بالتجمع على أن يتم اصطحاب الوفد لجولة تفقدية في النادي ويعقبها حضور مران الفريق الأول تحت قيادة الكابتن شوقي غريب وذلك من مقصورة ستاد المقاولون عثمان أحمد عثمان.