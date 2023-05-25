اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي للمستثمرين: من فضلكم متضيعوش وقت تاني

تنشر جريدة الوفد اليومية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: السيسي للمستثمرين: "من فضلكم متضيعوش وقت تاني".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

صرح صناعي جديد لإنتاج الكوارتز

السيسي للمستثمرين: "من فضلكم متضيعوش وقت تاني"

الدولة تشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات سواء بمفرده أو مع الحكومة

الحوار الوطني يناقش التعليم ما قبل الجامعي وقضية السكان

الوفد يطالب بتطوير المهارات اللغوية للطلاب وضبط النمو السكاني:

"التموين" تطرح لحوم سودانية بـ 195 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية

"قطاع الأعمال" تستعد لتدشين مصانع المشروع القومي للغزل والنسيج

أزمة حراسة المرمى تضرب القلعة الحمراء

شهيد وعشرات المصابين برصاص الاحتلال وحملة مسعورة لاعتقال الفلسطينيين بالضفة المحتلة

المستوطنون يقتحمون الأقصى في ذكرى ما يسمى بنزول التوراة.. و"أشتية" يتهم إسرائيل بممارسة التطهير العرقي تلة