جدول مباريات الأهلي يونيو المقبل

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهات هامة خلال شهر يونيو المقبل لحساب مسابقة كأس مصر ، الدوري المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يخوض بها الأحمر المواجهة النهائية أمام الوداد المغربي.

وفيما يلي مواعيد المواجهات ..

يلاقي الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء غد الجمعة لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويوم 29 من شهر مايو الجاري ، يحل ضيفُا على نظيره سيراميكا كليوباترا لحساب منافسات الدوري الممتاز.

وفي الرابع من شهر يونيو المقبل وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، يلتقي الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي نظيره الوداد المغربي في ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي الحادي عشر من يونيو المقبل ، يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي لحساب إياب نهائي المسابقة القارية على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية



وفي 22 من الشهر ذاته سلتقي الأهلي نظيره حرس الحدود لحساب منافسات الدوري الممتاز ، ثم يلتقي منتخب السويس 25 من الشهر ذاته لحساب دور الـ 32 من نسخة مسابقة كأس مصر الموسم الجاري.



و يختتم الأهلي مواجهات شهر يونيو بملاقاة نظيره البنك الأهلي 29 من يونيو المقبل.

نهائي أفريقيا ..



وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الحالي ، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا على ملعب رادس والانتصار إيابًا في القاهرة بهدف نظيف عبر اللاعب حسين الشحات.

بينما تأهل الوداد المغربي بالتعادل السلبي على ملعب مركب محمد الخامس ، ثم التعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق على معقل الفريق الجنوب أفريقي إيابًا.



وواصل الفريق الأول لكرة القدم الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مرانه الجماعي أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.

بينما اجتمع مارسيل كولر المدير الفني للأحمر رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بلاعبي الأحمر قبل بداية فقرات المران الجماعي لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة.

فيما انتظم اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة الأهلي أول أمس أمام إنبي في تدريبات استشفائية في الجيم والملعب، على هامش المران الجماعي بعد انتهاء المواجهة بتفوق الأحمر بثنائية من دون رد.