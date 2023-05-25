موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق لملاقاة نظيره طلائع الجيش مساء غدا الجمعة في المباراة التى تجمعهما بستاد الكلية الحربية ضمن مؤجلات الأحمر من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022 ـ 2023.

اقرأ أيضًا..

موعد مباراة الاهلى وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويلتقي الاهلى مع نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة بالجولة الـ 28 المؤجله التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والطلائع في الدوري

وتذاع مباراة الأهلى والطلائع غدا بالجولة الـ 28 فى اطار مباريات الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

واستطاع فريق الأهلي الفوز على إنبي بنتيجة هدفين نظيفين في المواجهةالتى جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الممتاز، فيما نجح محمد شريف وأحمد عبد القادر فى احراز هدفي اللقاء.

وجمعت فريقا الأهلي وطلائع الجيش 35 مواجهة بمختلف البطولات، حقق المارد الأحمر الفوز في 26 مباراة وحسم التعادل في 7 لقاءات، وتلقي الخسارة بمباراتين.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 41 مباراة، حقق الفوز فى 30 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 77 هدفاً وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 26 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين وكأس مصرمرة.

ويواصل النادي الأهلي انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، وفي المركز الثاني بيراميدز برصيد 55 نقطة وفي المركز الثالث فيوتشر برصيد 54 نقطة وفي المركز الرابع الزمالك برصيد 47 نقطة وفي المركز الخامس المقاولون العرب برصيد 41 نقطة.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن المباراة المقبلة.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة والمران على الكرات العرضية دفاعًا وهجومًا.

كما خاض ثلاثي حراس المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال جانبًا من التدريبات المنفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.