في بعض الأحيان، يكون من الأفضل مشاركة شاشتك عندما تحاول إظهار كيفية القيام بشيء ما أو الحصول على فكرة. سهّل أحدث إصدار من iOS على أجهزة iPhone القيام بذلك - يمكنك حتى مشاركة شاشتك عبر Facetime الآن أيضًا. لكن لا يتعين عليك إجبار والدتك أو والدتك غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا على القفز على FaceTime لتعليمهم كيفية التحقق من بريدهم الإلكتروني.

تتمتع أجهزة iPhone بميزة مضمنة أخرى تجعل تسجيل الشاشة ومشاركتها أمرًا سهلاً. ستعمل الخطوات أدناه على نظام التشغيل iOS 11 والإصدارات الأحدث. سيتعين على أي جهاز iPhone أقدم الاعتماد على تطبيقات تسجيل الشاشة التابعة لجهات خارجية من متجر التطبيقات.

كيفية تسجيل الشاشة على iPhone



لبدء تسجيل الشاشة، تحتاج أولاً إلى تسهيل الوصول إلى الخيار عن طريق تحرير مركز التحكم الخاص بك.

1. انتقل إلى تطبيق "الإعدادات" وانقر فوق "مركز التحكم".

2. سترى هنا قائمة بالأدوات التي يمكنك إضافتها إلى "مركز التحكم" للوصول إليها بسهولة. قم بالتمرير لأسفل القائمة وانقر فوق رمز زائد الأخضر بجوار تسجيل الشاشة. سيؤدي ذلك إلى نقله إلى قائمة "عناصر التحكم المضمنة".

تسجيل الشاشة على iPhone



3. الآن عندما تذهب إلى مركز التحكم عن طريق التمرير لأسفل من الزاوية اليمنى العليا لشاشة iPhone. (على أي شيء أقدم من iPhone X ، يمكنك التمرير سريعًا لأعلى من الأسفل.) يتم تمثيل تسجيل الشاشة بأيقونة بنقطة بيضاء مع دائرة حولها.

4. اضغط على هذا الرمز وانتظر بدء العد التنازلي لثلاث ثوانٍ.

تسجيل الشاشة على iPhone



بناءً على طراز iPhone الخاص بك، سترى طابعًا زمنيًا أحمر أعلى يسار الشاشة أو نقطة حمراء بالقرب من المركز أثناء التسجيل. انقر فوق أي منهما وسيسألك iPhone عما إذا كنت تريد إيقاف التسجيل. اضغط على "تأكيد" وسترى بعد ذلك نافذة منبثقة تخبرك أنه تم حفظ الفيديو الخاص بك ومكان العثور عليه.

كيفية تشغيل الميكروفون

إذا كنت ترغب في إضافة صوت إلى التسجيل الخاص بك، فانتقل إلى مركز التحكم. اضغط مع الاستمرار على رمز تسجيل الشاشة واضغط على أيقونة الميكروفون في قائمة السياق. الآن، في كل مرة تقوم فيها بالتسجيل على الشاشة، سيقوم جهاز iPhone الخاص بك بجمع الصوت مع الفيديو.

كيفية البحث عن تسجيل الشاشة

يتم التعامل مع تسجيلات الشاشة مثل أي مقطع فيديو آخر، لذا ستجدها في تطبيق الصور حيث يمكنك تعديلها إذا لزم الأمر. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في أن ينتقل التسجيل الخاص بك إلى موقع مختلف، فاضغط مع الاستمرار على رمز تسجيل الشاشة في مركز التحكم. سترى بعد ذلك قائمة بالتطبيقات التي يمكنك إرسال الفيديو ومشاركتها مع الآخرين. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إرسال لقطة الشاشة هذه إلى Discord، فكل ما عليك فعله هو النقر على التطبيق في القائمة وإضافة علامة اختيار بجواره. في المرة القادمة التي تريد فيها عرض ما يظهر على شاشتك لأصدقائك في الألعاب، يمكنك إرسال الفيديو إليهم مباشرةً.