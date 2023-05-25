إهمال إفريقيا أثر على الأمن القومي الأوروبي (فيديو)

قال إبراهيم ناصر، الباحث وأستاذ العلاقات الدولية: "إن إهمال إفريقيا أثر على الأمن القومي الأوروبي، فحاولت الدول الأوروبية أن تعيد اهتمامها بما يجري في القارة الإفريقية".

دعا إبراهيم ناصر، زعماء إفريقيا الاعتماد على أنفسهم في توفير المناخ الطبيعي لعملية النهضة التنموية المستقلة، بدلًا من الاعتماد على التقصير الأمريكي والأوروبي.

لقت إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في مشكلات الأمن الغدائي لإفريقيا، مؤكدًا أنها تعاني من مشاكل بيئية لكنها تعاظمت بسبب اعتماد الدول الإفريقية على القمح الروسي والأوكراني.

أضاف أنه لابد من حدوث نوع من التداعيات على المستوى الاقتصادي على القارة الإفريقية للأحداث العالمية.

تابع أنه عندما جاء دونالد ترامب إلى السلطة، تجاهل القارة الإفريقية، وركز اهتمامه على مناطق أخرى في العالم، وانسحب بصورة محددة من الصومال وتركها أمام آفة الإرهاب، وهذا طبعًا خلق حالة من الفراغ.

فقي: "الاحتفال بيوم إفريقيا يعد تاريخيًا في القارة السمراء"

قال الدكتور موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: "إن 25 مايو، هو يوم مهم للغاية في تاريخ إفريقيا، لأنه يكرم رؤية وتوحيد الدول الإفريقية الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي التي وضعت الأساس للنهضة الإفريقية، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

مفوضية الاتحاد الإفريقي:

أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى أنه لدينا أسباب وجيهة خلال هذا الاحتفال بالذكرى الستين لمنظمة الوحدة الإفريقية، للتأمل والمشاركة تضامنًا مع إخواننا وأخواتنا الذين أُجبروا على النزوح الداخلي أو المنفى بسبب النزاعات المختلفة في القارة.

أكد رئيس المفوضية، أنه على الرغم من الصعوبات بجميع أنواعها، لا تزال إفريقيا تتميز بقدرتها الكبيرة على الصمود وكانت قادرة على الرغم من التوقعات المقلقة في ذلك الوقت، على الصمود في مواجهة جائحة COVID 19 والأفضل من ذلك.

اغتنمت إفريقيا فرصة هذه المحنة لإعادة التفكير في استراتيجيتها الصحية في عمل منسق من قبل رؤساء دولنا وحكوماتنا دليل على أن إفريقيا إذا أرادت، يمكنها، مهما كانت طبيعة ونوع المحن التي قد تواجهها، قال كوامي نكروما "يجب على إفريقيا أن تتحد".

الاتحاد الإفريقي:

لفت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى أنه خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في عام 2013، "أصر قادتنا، من خلال تبني أجندة 2063، على المشروع الطموح المتمثل في إسكات البنادق بحلول عام 2020، على أمل عدم ترك الأجيال القادمة عبء الحرب وانعدام الأمن"، إذْ يريد قادتنا رؤية إفريقيا موحدة، في سلام مع نفسها وتلعب دورًا ديناميكيًا في الساحة العالمية.

تابع: "في هذا اليوم المهيب، الاحتفال الذي يعيدنا إلى روح الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، أود تضخيم أصواتهم التي لا تزال تتردد من وراء القبر، من خلال توجيه نداء نابض بالحياة لنا جميعًا، الأفارقة رجال ونساء من القارة والشتات، حتى تعمل قوة وحدتنا وتضامننا الذي طال انتظاره والمتوقع كرافعة لا غنى عنها لقوتنا وتحررنا، دعونا نعتمد على أنفسنا أولًا، سيأتي تضامن أصدقائنا وشركائنا، عاشت إفريقيا، عاشت الصداقة بين الشعوب".

احتفلت مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، بالذكري الـ60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وهو يوم إفريقيا الذي يحتفل به كل البلدان الإفريقية.

وحضر الاحتفالية كلا من: غزالي العثماني رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي، وموسي فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والدكتورة مونيك نسانزا باجانوا نلئب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما الرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وأعضاء لجنة الممثل الدائم وموظفو مفوضية الاتحاد الإفريقي وأسرهم، وممثلو أجهزة الاتحاد الإفريقي والمجموعات الأقتصادية الإقليمية ووسائل الإعلام والضيوف المدعوون.

25 مايو

يعد الاحتفال بالذكري الـ60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية علامة فارقة، في المجتمع لأنه بوضوح يعد التزام القارة بالتضامن والسلام والأمن والتكامل الاقتصادي.

تأسست منظمة الوحدة الإفريقية يوم 25 مايو عام 1963م، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بهدف تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الإفريقية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة، وبعد مرور 60 عامًا كان دوره بارزًا في تعزيز العمل الجماعي مع تكريس القيم المشتركة والتعاون بين الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج مطروح للنقاش على شاشة "القاهرة الإخبارية".

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