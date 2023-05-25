عاجل.. غلق كلي لمدة 12 ساعة لمحور 26 يوليو.. اعرف الطرق البديلة

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر، بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين، حتى المدينة الصناعية 6 أكتوبر.

يبدأ الغلق الكلي من الساعة 12 صباح غدٍ الجمعة الموافق 26/5/2023 وحتى الساعة 12 ظهرًا، لمحور 26 يوليو بالاتجاهين لإزالة كوبرى المشاه الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل.

تكون التحويلات المرورية كما يلي:

بالنسبة لحركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو.. واستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار المحور وصولاً إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

أما حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان، وترغب بالسير تجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.. تقوم بالدخول بالطريق الداعم لمحور 26 يوليو.. واستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولاً إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.