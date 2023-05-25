مشاهد من مران الأهلي الأخير استعدادًا للطلائع

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء أمس الأربعاء تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش المقبلة في منافسات الدوري الممتاز.



وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأحمر رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاجتماع باللاعبين قبل بدء انطلاق فقرات المران الجماعي، لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة والاستعدادات لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر انطلاقه 4 يونيو المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب.



مواجهة إنبي ..

واكتفى اللاعبون الذين سبق لهم المشاركة مع الأحمر في مواجهة إنبي التي أقيمت الثلاثاء الماضي لحساب الجولة 29 في الدوري ، بأداء تدريبات استشفائية في الجيمانيزيوم ، على هامش المران الجماعي .

بينما قاد مخطط الأحمال البدنية بالأهلي أندريس إندويا مران بدني متنوع قبل بدء تنفيذ التدريبات الفنية بالكرة تحت إشراف السويسري كولر ، والتي شهدت تكثيف المران حول الكرات العرضية دفاعًا وهجومًا.

بينما خاض ثلاثي مركز حراسة المرمى بالأحمر مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال تدريبات فنية وبدنية منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس بالفريق الأحمر.



تدريبات منفردة لـ الشحات :

وقام حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأحمر بأداء تدريبات جري منفردة حول الملعب ، في الوقت الذي خاض فيه تدريبات بدنية تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل البدني بالأحمر.

وفي نهاية المران حرص مارسيبل كولر المدير الفني للأحمر رفقة عبد الحفيظ على الاجتماع بأحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي على هامش المران، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين والمصابين وموقفهم من المشاركة في المواجهات المقبلة مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في تمام الثامنة من مساء غد الجمعة ، لحساب مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.



ويستعد الأهلي لخوض مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في الرابع من شهر يونيو المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، فيما يخوض مواجهة الإياب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية 11 من الشهر ذاته ، تحت الصافرة التحكيمية للإثيوبي باملاك.