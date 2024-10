باسم يوسف يطلب روتين شعر إحدى متسابقات Arabs Got Talent لهذا السبب

10/17/2024 2:29:05 AM

بدأت مساء أمس الأربعاء النسخة الـ 7من برنامج المواهب المعروف "Arabs Got Talent"، بعد انقطاع دام أربع سنوات، وتضمنت لجنة التحكيم باسم يوسف إلى جانب نجوى كرم وناصر القصبي.

وفي لقظة طريفة مازح الإعلامي باسم يوسف إحدى المتسابقات ليسألها عن روتين شعرها الذي لفت انتباه بكثافته ورونقه قائلًا:" أنا لدى سوال واحد ما هو نوع الشامبو أو البلسم الذي تستخدمينه؟"، لتجيب المتسابقة موضحة أن روتين شعرها هو الروزماري، ليخبرها باسم ممازحًا بأنه سيحرص على تطبيقه كل يوم.

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج فوز فريق مصري روسي بالباز الذهبي، بعد أن أشاد باسم يوسف ونجوى كرم بالعروض المميزة التي قدمها الفريق، والتي عكست مجموعة من المشاعر القويةـ في حين ضغط ناصر القصبي على الباز الذهبي، ما ضمن لهم التأهل المباشر للمرحلة التالية دون الحاجة إلى خوض تصفيات.

مواعيد عرض "Arabs Got Talent"

Arabs Got Talent هو برنامج مواهب ترفيهي يسلط الضوء على البحث عن المواهب الفردية والجماعية في جميع الدول العربية، وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني Britain's Got Talent، الذي عُرض لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2009 وحقق نجاحًا كبيرًا.

ويُعرض برنامج "Arabs Got Talent" على قناة "MBC مصر" كل أربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً.