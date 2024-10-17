قبل أن تلوموا الجماهير لوموا أنفسكم.. شريف إكرامي يفتح النار على الإعلام الرياضي

هاجم اللاعب شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "إكس"، الاستوديوهات الرياضية والتي وصفها بالمسارح الهزلية.

شريف إكرامي يفتح النار على الإعلام الرياضي

وكتب شريف إكرامي: “يُعتبر اليوم الذي قرر فيه الكثير من الإعلاميين والصحفيين وحتى المعلقون (المفترض فيهم الحياد احترامًا للمهنة) إعلان تشجيعهم وانتماءاتهم بشكل علني بسبب بريق السوشيال ميديا، هو يوم انتكاسة الإعلام الرياضي المصري”.

شريف إكرامي عبر إكس

وأضاف حارس مرمى بيراميدز: “القنوات أصبحت منابر للدفاع وأسلحة للهجوم، والاستوديوهات تحولت إلى وصفا أيها بالمسارح الهزلية والبرامج إلى أجندات”.

وتابع إكرامي: “أي نقد يُعتبر مؤامرة، وأي إشادة تطبيل، وتم تصنيف الألسنة وفقدت كلمة الحق مصداقيتها”.

واختتم شريف إكرامي حديثه قائلًا: “اختفت الرسالة الإعلامية ولم نحصد منها غير تعصب جماهيري أكثر أمام وعي أقل، رجاءً قبل أن تلوموا الجماهير لوموا أنفسكم أولاً”.

واعتاد شريف إكرامي على توجيه الرسائل شديدة اللهجة، عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان شريف إكرامي كتب عبر حسابه الرسمي «إكس»:" نصيحة لقدامى لاعبي الأهلي والزمالك..تصريحاتك الساخرة والاستهزاء بالمنافس لن تزيد من نجوميتك، يمكن أن تثير اسمك في البرامج وتفرح بها السوشيال ميديا، لكن في الواقع، هذا مجرد انعكاس لعقليتك السطحية وعقلك الفارغ".

وأضاف:" ما قد يبدو لك تصفيقاً على السوشيال ميديا، يقابله في الواقع نظرات ازدراء من الكثيرين خارجها".

تابع:" الرياضة في جوهرها تقوم على التنافس الشريف داخل الملعب والاحترام المتبادل خارجه".

أشار:" أعلم أن الحياة بعد الاعتزال والابتعاد عن الأضواء مؤلم، لكن رجاءً، إذا كنت تريد أن تعود للعمل أو أن يتذكرك الناس، حاول أن تجد طريقة أكثر احترامًا".

أتم شريف إكرامي:" أمثالكم من المفترض أن يكونوا النخبة الرياضية، القدوة للجماهير، ليس العكس".