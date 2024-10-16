أحمد موسى: لن نسمح بأي استهتار في منظومة السكة الحديد بعد تطويرها

وجه الإعلامي أحمد موسى، تحذيرًا قويًا لسائقي الأتوبيسات والقطارات، مطالبًا بالالتزام بالقوانين وعدم القيادة تحت تأثير المخدرات.

وأكد أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن تعاطي المخدرات والاستهانة بحياة البشر هما السبب الأساسي في العديد من الحوادث الأخيرة.

وأضاف أحمد موسى: “عندما تتحمل مسؤولية حياة الآخرين؛ يجب أن تكون أمينًا وتحرص على سلامتهم، حتى لو كنت غير مهتما بسلامتك الشخصية”.

وأشار أحمد موسى إلى أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على تحديث قطاع السكك الحديدية، مؤكدًا أنه لن يتم التسامح مع أي تهاون في تشغيل القطارات بعد هذا التطوير الكبير.

عقوبات صارمة للمتعاطين والمتهاونين في تشغيل السكك الحديدية

وأشار موسى إلى أن قطارات السكة الحديد هي ممتلكات الشعب المصري، ويجب الحفاظ عليها، وأكد أن كل من يثبت تعاطيه المخدرات ستتم محاكمته بشكل صارم، مع فرض عقوبات تتراوح بين الفصل من العمل والغرامات المالية.

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات مهمة، لطوائف التشغيل، الإدارة العامة التشغيل قطاع الساعات الطريقة والصويرة، وقائدي القطارات ومساعديهم رؤساء القطارات مشرفي القطارات ومساعديهم مضيفي القطارات عمال المناورة.

كما يتم الالتزام بتعليمات التشغيل بالهيئة، وفي حالة ثبوت تعاطي المخدرات لأي عامل سيتم توقيع الجزاء الرادع بالفصل والهيئة سوف تتخذ إجراءات رادعة تراها بتوقيع أقصى أنواع الجزاءات.

وفي حالة ارتكاب أي خطأ أدي أو قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات فسيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب في هذه الخسائر الحبس لأقصى مدة بالقانون والغرامة تساوي قيمة الخسائر للمستهتر / المهمل / غير منضبط / المنحل / الذي لا يتبع التعليمات عمل تحليل بصفة مستديمة على اجهزة الـ ATC واخذ قطارات عشوائية.

وعلى الرحلات والخطوط المختلفة للتأكد من تنفيذ السائقين للتعليمات ومحاسبة المقصر الثواب بسخاء لكل مجتهد محترم منضبط).

عقد أمس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ،والطرق والكباري ، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية

في بداية اللقاء قرأ الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا وأكد الوزير أن الحادث قد أصاب الشعب المصري العظيم بالحزن الشديد وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها، مؤكداً أنه لا تهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر أو من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب.

وأكد الوزير، إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية.

وشدد الوزير على رؤساء المناطق و قيادات الهيئة بالتفتيش الدوري على الورش وصيانة القطارات والجرارات والتفتيش على كل الأبراج والمشروعات التأكيد على قائدي القطارات بعدم غلق جهاز ATC ومتابعة التزام السائقين بتشغيل الجهاز والمتابعة المستمرة لعمل قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات التي تحقق السلامة والأمان لمسير القطارات.

كما أكد الفريق مهندس / كامل الوزير أهمية المرور على كافة المشروعات بشكل دوري ومستمر وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا للكارت الوظيفي لكل وظيفة والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسلامة التشغيل مؤكداً أنه لا تسامح مع أي تراخي أو عدم انضباط وسيتم الضرب بيد من حديد على كل متسبب ومخطئ.