أحمد موسى يحتفل بتأهل مصر لأمم أفريقيا: شكرا كابتن حسام حسن

هنأ الإعلامي أحمد موسى، المنتخب المصري لكرة القدم بعد تأهله لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المملكة المغربية خلال العام المقبل 2025.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إبراهيم عادل نجم منتخبنا نزل بديلا في الشوط الثاني وسجل هدفا ولا أروع.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر تأهلت بالعلامة الكاملة بعدما تمكنت من الفوز في المباريات الأربع وحصدت رصيد 12 نقطة، موجها الشكر والتحية للكابتن حسام حسن مدرب الفراعنة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، أن الفراعنة هو المنتخب الوحيد الذي لم تتلق شباكه أي هدف طوال الأربع مباريات التي خاضها تقريبا، مضيفا أن محمد الشناوي حافظ على شباكه نظيفة.

وحول أسباب استبعاد صلاح، قال إن الماتش كان مضمون على الأقل تعادل مع موريتانيا، لأننا مش هنتغلب من موريتانيا مع كل التحية للأشقاء، وأهل موريتانيا كانوا يتمنون رؤية محمد صلاح يشارك مع منتخب مصر.

وأردف أن حسام حسن رغب في إراحة محمد صلاح، فقد كان يمكن أن يصاب خلال المباراة الماضية ولكن ربنا ستر، ولو شارك اليوم كان بالإمكان أن يتعرض للإصابة .

وقال الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم بعد ذلك الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والذي من المقرر أن يقام في دول أمريكا الشمالية.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى بلاعب الفراعنة الذي هز شباك موريتانيا قائلا: الأهلي حاطط عينه على إبراهيم عادل المحترف في صفوف بيراميدز، وكل الشكر لإبراهيم عادل وكل نجوم المنتخب المصري.

