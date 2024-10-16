الزمالك يطمئن على جاهزية عمر جابر لـ السوبر

أكد الإعلامي خالد الغندور على جاهزية عمر جابر لاعب فريق الزمالك للمشاركة في مباريات بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: عمر جابر تأكدت جاهزيته لمباراة بيراميدز بعد التخلص من الإجهاد الذي عانى منه خلال الفترة الأخيرة وطبيب الفريق أكد للجهاز الفني جاهزيته للمشاركة في المباراة.

وأضاف: حسام أشرف خرج من حسابات البرتغالي جوميز وتم استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى الامارات، والمدرب طلب اعارته بعد خروجه من حساباته.

الزمالك يتوجه إلى الإمارات غدًا لخوض السوبر المصري



تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإمارات في العاشرة من صباح غد الخميس ، استعدادًا لخوض منافسات بطولة السوبر المصري المقرر إقامته هناك خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ووصل التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من التواجد مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

وتواصل الجهاز الإداري مع الجزيري وعمر فرج للاطمئنان على عودتهما إلى القاهرة، ومن المنتظر تواجد الثنائي مع الفريق في رحلة الإمارات لخوض السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.