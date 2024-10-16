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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موقف رمضان صبحي من الإنضمام لـ الأهلي أو الزمالك

رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز

قال الإعلامى خالد الغندور، إن رمضان صبحي لاعب بيراميدز لن يعود إلى النادى الأهلي في وجود محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي مؤكداً أن اللاعب لن ينتقل أيضاً للقلعة البيضاء.

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أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"هناك الكثير يقول أن رمضان يتمنى العودة للنادى الأهلي ويرفض العودة إلى نادى الزمالك وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة".

تابع:"رمضان صبحي شخصية مهذبة تحمل الكثير من التطاول في الشارع وأتمنى من أي مسئول أو إعلامى عدم الحديث بإسم اللاعب".

وواصل:"رمضان لم ينشر أي شيء على حساباته ولديه نادى ويحترم النادى المتواجد فيه ورمضان صبحي يشعر بالراحة في بيراميدز وليس عليه ضغوطات ويحصل على مقابل مادى مريح".

وواصل:"رمضان صبحى لن يعود إلى الأهلي في وجود الخطيب والزمالك لن يستطيع تحمل راتب اللاعب وبيراميدز لن يبيعه للقلعة البيضاء"

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