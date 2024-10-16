موقف رمضان صبحي من الإنضمام لـ الأهلي أو الزمالك

قال الإعلامى خالد الغندور، إن رمضان صبحي لاعب بيراميدز لن يعود إلى النادى الأهلي في وجود محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي مؤكداً أن اللاعب لن ينتقل أيضاً للقلعة البيضاء.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"هناك الكثير يقول أن رمضان يتمنى العودة للنادى الأهلي ويرفض العودة إلى نادى الزمالك وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة".

تابع:"رمضان صبحي شخصية مهذبة تحمل الكثير من التطاول في الشارع وأتمنى من أي مسئول أو إعلامى عدم الحديث بإسم اللاعب".

وواصل:"رمضان لم ينشر أي شيء على حساباته ولديه نادى ويحترم النادى المتواجد فيه ورمضان صبحي يشعر بالراحة في بيراميدز وليس عليه ضغوطات ويحصل على مقابل مادى مريح".

وواصل:"رمضان صبحى لن يعود إلى الأهلي في وجود الخطيب والزمالك لن يستطيع تحمل راتب اللاعب وبيراميدز لن يبيعه للقلعة البيضاء"