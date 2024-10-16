أزمة تواجه حكام السوبر المصري قبل السفر إلى الإمارات

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حكام السوبر المصري يواجهون أزمة كبيرة بسبب عدم وجود ملابس خاصة بهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، طلب من اتحاد الكرة توفير ملابس موحد للحكام حتى يخوضوا تدريباتهم بها في الإمارات قبل مباريات السوبر المصري، واتحاد الكرة لم يرد عليه ولم يوفر الملابس حتى الآن.

وأختتم:" الحكام المختارون للسوبر المصري عندهم حالة من الغضب الشديد بسبب عدم توفير الملابس لهم حتى الآن، رغم سفرهم يوم الجمعة المقبلة، ونقلوا غضبهم إلى محمد فاروق وهو عاجز عن التصرف حتى الآن".

سيراميكا: القندوسي جاهز للمشاركة في السوبر

تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية أحمد القندوسي لبطولة كأس السوبر المصري.

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: مباراة الأهلي صعبة والبطولة ستكون قوية للغاية بمشاركة أربعة أندية".

وأضاف البطاوي:"أحمد القندوسي جاهز لمباراة الأهلي في السوبر المصري، وبشأن شراء اللاعب نهائيًا من الأهلي كل شيء وارد".

وتابع:"الزمالك لم يطلب ضم بيكهام بشكل رسمي والتواصل كان شفهي فقط جميع من أكد هذا كان على السوشيال ميديا فقط".

واختتم البطاوي تصريحاته قائلاً:"الزمالك كان يرغب في التعاقد مع صديق ايجولا لكن تحدثنا وأبلغنا إدارة الزمالك بالاتفاق مع بيراميدز لضم اللاعب"