الزمالك يتوجه إلى الإمارات غدًا لخوض السوبر المصري

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإمارات في العاشرة من صباح غد الخميس ، استعدادًا لخوض منافسات بطولة السوبر المصري المقرر إقامته هناك خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.





يصل التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من التواجد مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

وتواصل الجهاز الإداري مع الجزيري وعمر فرج للاطمئنان على عودتهما إلى القاهرة، ومن المنتظر تواجد الثنائي مع الفريق في رحلة الإمارات لخوض السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.