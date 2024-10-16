نجم الاتحاد السعودي ضمن أفضل 60 موهبة في العالم

تواجد النجم طلال حاجي لاعب فريق الاتحاد السعودي ضمن قائمة أفضل 60 موهبة في العالم حالياً والتي أعلنت عنها صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير خاص لها اليوم.

وأعلنت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم عن قائمة خاصة ومتميزة اضم أفضل 60 موهبة في العالم حالياً، وشهدت تواجد لاعب الاتحاد طلال حاجي في مفاجأة من العيار الثقيل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة القادسية السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري روشن للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية القادمة في الدوري السعودي:

ويحل القادسية ضيفًا على الاتحاد، في التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة، وسط ترقب كبير من الفريقين لخطف الفوز.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلاً وصافة ترتيب الدوري بـ15 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، فيما يحتل القادسية المركز السادس في الترتيب بـ10 نقاط.