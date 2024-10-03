بيولي يستقر على تشكيلة الاتحاد لمواجهة الأخدود اليوم في الدوري السعودي

استقر المدير الفني ستيفانو بيولي على تشكيلة الاتحاد التي سيدفع بها في مباراة اليوم ضد الأخدود والتي ستجمع الفريقين بملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، حصدها من 5 جولات بواقع 4 انتصارات وهزيمة، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الأخدود ..

حارس المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: مهند الشنقيطي – عبد الإله العمري – معاذ فقيهي – حسن كادش.

الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – حسام عوار.

الهجوم موسى ديابي – ستيفن بيرجفاين – كريم بنزيما.

ويتواجد فريق الأخدود في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل، بينما خسر 3 مواجهات بالدوري حتى الآن.

موعد مباراة الاتحاد والأخدود والقناة الناقلة والمعلق:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر شاشة قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي فارس عوض.