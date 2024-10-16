نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفال كلية التربية بنات القاهرة بانتصارات أكتوبر

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية بكلية التربية بنات بالقاهرة اطمأن خلالها على حسن انتظام العملية التعليمية.

كما قام بالمرور على مكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمبنى المدرجات المركزية والاختبارات الإلكترونية بفرع البنات، وقدم التهنئة بمناسبة الذكرى ال 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وثمن نائب رئيس الجامعة ما تشهده كلية التربية بنات بالقاهرة من تطوير ورفع كفاءة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والخدمات المجتمعية.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالتقدم والتطور الذي تشهده كلية التربية بنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والمتمثل في افتتاح ثلاث شعب جديدة بالكلية مع بداية العام الدراسي الجديد( 2024- 2025) هي: (اللغة الإنجليزية - التربية الخاصة - التربية الفنية).

وحث نائب رئيس الجامعة الطالبات على الجد والاجتهاد في طلب العلم، كما حثهن على الحرص على التميز، والحصول على أعلى التقديرات، خاصة وأن كلية التربية من الكليات التي لها دور حيوي ومحوري في نهضة الوطن.

تكريم الطالبات المتفوقات وتوزيع الهدايا التذكارية عليهن

ووجهت الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، الشكر والتقدير لإدارة الجامعة؛ لدعمها الكبير للكلية، كما قدمت التهنئة للحاضرين بذكرى انتصارات أكتوبر، وحثت الطالبات على الاشتراك في الأنشطة الطلابية؛ لما لها من أثر إيجابي في تكوين شخصيتهن، هذا وقد تضمن الحفل فقرات إنشاد ديني ووطني قدمتها طالبات الكلية بتنظيم أسرة (طلاب من أجل مصر)، واختتم الحفل بتكريم الطالبات المتفوقات، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهن.

وعبرت الطالبات عن سعادتهن بالشُّعب الجديدة التي تناسب ميولهن الدراسية ويحتاجها سوق العمل، وقد جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة سعودي، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومقرري أسرة طلاب من أجل مصر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والجهاز الإداري، ورعاية الطالبات بالكلية.