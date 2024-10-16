رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط العملية التعليمية بكليات فرع تفهنا الأشراف

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أعمال الدراسة بكليات فرع الجامعة بتفهنا الأشراف؛ حيث تفقدا كليات: الشريعة والقانون، والتربية، والدراسات الإنسانية للبنات، وكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف.

وخلال الجولة التي كانت عقب الانتهاء من افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف؛ اطمأن رئيس الجامعة على انتظام العملية التعليمية بالكليات، معبرًا عن سعادته بانتظام الطلاب وحرصهم على الحضور.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية حضور الطلاب بنسبة لا تقل عن ٧٥٪ حتى لا يحرم الطالب من دخول الامتحان.

واطمأن رئيس الجامعة من عمداء الكليات على انتظام الدراسة بالنسبة للطلاب القدامي او المستجدين، وتابع عملية التسكين بالمدن الجامعية بالفرع، وأكد حرص الجامعة على تهيئة الجو المناسب للطلاب لتحصيل العلم.

كما أكد على أن إدارة الجامعة تسعى إلى توفير جميع الإمكانات والوسائل المتاحة؛ للارتقاء بالعملية التعليمية، مطالبًا الطلاب بأن يفتخروا بانتمائهم إلى جامعة الأزهر؛ باعتبارها الجامعة الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز الدولي.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الجد والاجتهاد، قائلًا: إن الجامعة توفر لكم مفاتيح العلم، وعليكم أن تقرؤوا وتطلعوا على كل ما هو جديد وحديث في مختلف المجالات العلمية.

كما حثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ومنها: مسابقة القراءة الحرة التي يحصل الفائز بالمركز الأول فيها على جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه قرر زيادة قيمتها العام القادم إلى 100 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول.

وفي ختام الزيارة قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على الطلاب.