رئيس جامعة الأزهر يختتم جولته بتفهنا الأشراف بزيارة قبر الحاج صلاح عطية

حرص الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وعمداء الكليات ووكلائهم على زيارة قبر المهندس صلاح عطية الكائن بجوار مجمع كليات جامعة الأزهر، وذلك فور انتهائهم من الجولة الموسعة لفرع الوجه البحري وكلياته أثناء المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية ومرورهم على كليات الفرع الأربع التي أسسها المغفور لهما: (المهندس صلاح عطية - والمهندس صلاح خضر).

وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بقراءة الفاتحة؛ ترحمًا عليه سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يجعل ما قام به في ميزان حسناته.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن ما قام به المهندسان "عطية - وخضر" -رحمهما الله- يحقق حديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم- الذي قال فيه: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، مشيرًا إلى أن الثلاثة التي وردت في الحديث الشريف تحققت في حقهما.

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية أصول الدين

وعلى صعيد اخر، أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود علماء أصول الدين في الحفاظ على ثوابت الدين وربط الباحثين بتراث الأمة وحضارتها، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الملتقى الحديثي الثاني الذي تنظمه كلية أصول الدين بالقاهرة، والذي يقرأ فيه كتابَا: "مأخذ العلم لابن فارس المتوفي في 395 هجرية، ومجلس في حديث جابر الذي رحل فيه مسيرة شهور لابن ناصر الدين الدمشقي المتوفي عام 842 هجرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث بالكلية، والدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.



ورحب رئيس جامعة الأزهر بالحضور جميعًا ناقلًا لهم تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورجائه الصادق بالتوفيق والسداد للجميع.

وثمن رئيس جامعة الأزهر هذا الحضور الطاغي من الطلاب مصريين ووافدين والذي يعكس النشاط العلمي الكبير الذي تقوم عليه كلية أصول الدين بالقاهرة، والذي يهدف إلى تأهيل طلاب العلم والباحثين تأهيلًا علميًّا صحيحًا، وربطهم بتراث الأمة وحضارتها.