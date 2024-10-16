ساديو ماني يشارك في تدريبات النصر استعدادًا لمباراة الشباب

شارك النجم الدولي السنغالي ساديو ماني في تدريبات فريق النصر السعودي الجماعية التي أقيمت اليوم، في إطار تحضيرات العالمي لعودة النشاط الكروي واستئناف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد فريق النصر لمواجهة الشباب في مباراة ديربي الرياض المرتقبة التي ستجمع بينهما يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة دوري روشن.

ويسعى فريق النصر لتحقيق الفوز في المباراة لتعزيز موقعه في الدوري، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وكان النصر قد حقق انتصارًا كبيرًا على العروبة بثلاثية نظيفة، مما يعطي الفريق دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق نقل الدوري السعودي هذا الموسم.