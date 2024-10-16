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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

مباراة الهلال والفيحاء
مباراة الهلال والفيحاء

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد فريق الفيحاء والتي ستجمع الفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل فريق الهلال المباراة بقيادة المدير الفني الكبير خورخي خيسوس بهدف حسم النقاط الثلاثة لتعزيز تربعه على صدارة جدول ترتيب دوري روشن للموسم الجاري.

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ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 18 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الستة المنقضية.

على الجانب الأخر يدخل فريق الفيحاء المباراة في المركز الـ14 بالدوري وفي جعبته 5 نقاط حصدها من 6 جولات، حيث فاز في مباراة وتعادل في 2 بينما تعرض للهزيمة في 3 لقاءات.

موعد مباراة الهلال والفيحاء والقناة الناقلة ..

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستنطلق صافرة بدء مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وستذاع المباراة عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.

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