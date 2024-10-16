رابطة الدوري السعودي تلزم الأندية بمؤتمر صحفي للمدربين قبل أي مباراة

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارًا بإلزام الأندية بضرورة الإعلان عن إقامة مؤتمر صحفي للمدربين قبل أي مباراة يخوضها ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وذكرت صحيفة الجزيرة في تقرير لها اليوم: " رابطة دوري المحترفين تطلب من الأندية الالتزام بتنظيم مؤتمر صحافي للمدرب قبل أي مواجهة في الدوري، وفي حال عدم الالتزام ستفرض عقوبات نصت عليها لائحة الرابطة ".

وشهدت الفترة الأخيرة عدم التزام الأندية بإقامة المؤتمرات الصحفية للمدربين قبل كل مباراة وتغيب البعض عن حضورها، وهو ما تسبب ف صدور قرار رسمي لإلزام الأندية وتوقيع العقوبات على المخالفين.