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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رابطة الدوري السعودي تلزم الأندية بمؤتمر صحفي للمدربين قبل أي مباراة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارًا بإلزام الأندية بضرورة الإعلان عن إقامة مؤتمر صحفي للمدربين قبل أي مباراة يخوضها ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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وذكرت صحيفة الجزيرة في تقرير لها اليوم: " رابطة دوري المحترفين تطلب من الأندية الالتزام بتنظيم مؤتمر صحافي للمدرب قبل أي مواجهة في الدوري، وفي حال عدم الالتزام ستفرض عقوبات نصت عليها لائحة الرابطة ".

وشهدت الفترة الأخيرة عدم التزام الأندية بإقامة المؤتمرات الصحفية للمدربين قبل كل مباراة وتغيب البعض عن حضورها، وهو ما تسبب ف صدور قرار رسمي لإلزام الأندية وتوقيع العقوبات على المخالفين.

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