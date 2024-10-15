تعليمات عاجلة من السكة الحديد لقائدي القطارات بعد حادث قطار المنيا

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات مهمة، لطوائف التشغيل، الإدارة العامة التشغيل قطاع الساعات الطريقة والصويرة، وقائدي القطارات ومساعديهم رؤساء القطارات مشرفي القطارات ومساعديهم مضيفي القطارات عمال المناورة.

كما يتم الالتزام بتعليمات التشغيل بالهيئة، وفي حالة ثبوت تعاطي المخدرات لأي عامل سيتم توقيع الجزاء الرادع بالفصل والهيئة سوف تتخذ إجراءات رادعة تراها بتوقيع أقصى أنواع الجزاءات.

وفي حالة ارتكاب أي خطأ أدي أو قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات فسيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب في هذه الخسائر الحبس لأقصى مدة بالقانون والغرامة تساوي قيمة الخسائر للمستهتر / المهمل / غير منضبط / المنحل / الذي لا يتبع التعليمات عمل تحليل بصفة مستديمة على اجهزة الـ ATC واخذ قطارات عشوائية.

وعلى الرحلات والخطوط المختلفة للتأكد من تنفيذ السائقين للتعليمات ومحاسبة المقصر الثواب بسخاء لكل مجتهد محترم منضبط).

عقد أمس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ،والطرق والكباري ، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية

في بداية اللقاء قرأ الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا وأكد الوزير أن الحادث قد أصاب الشعب المصري العظيم بالحزن الشديد وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها، مؤكداً أنه لا تهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر أو من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب.

وأكد الوزير، إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية.

وشدد الوزير على رؤساء المناطق و قيادات الهيئة بالتفتيش الدوري على الورش وصيانة القطارات والجرارات والتفتيش على كل الأبراج والمشروعات التأكيد على قائدي القطارات بعدم غلق جهاز ATC ومتابعة التزام السائقين بتشغيل الجهاز والمتابعة المستمرة لعمل قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات التي تحقق السلامة والأمان لمسير القطارات.

كما أكد الفريق مهندس / كامل الوزير أهمية المرور على كافة المشروعات بشكل دوري ومستمر وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا للكارت الوظيفي لكل وظيفة والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسلامة التشغيل مؤكداً أنه لا تسامح مع أي تراخي أو عدم انضباط وسيتم الضرب بيد من حديد على كل متسبب ومخطئ.

كما قام الفريق مهندس كامل الوزير بعقد لقاء مع عدد كبير من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس حيث أكد ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل وإجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات والتشغيل المستمر لجهاز ATC مستعرضاً إجراءات السلامة الواجب اتباعها في القطارات عند توقف القطار كما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن كل من سيخطئ وكل من لم ينفذ التعليمات سيتم محاسبته فورا حيث إن حياة كل مواطن مصري امانه في أعناقنا جميعاً مضيفاً أنه لا تسامح مع أي مخطئ يتسبب في الإساءة لسمعة السكة الحديد ووزارة النقل ويتسبب في الإضرار بحياة المواطنين حيث سيتم بتره من منظومة السكك الحديدية مؤكدا إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة.



كما وجه الوزير بنشر كافة الجزاءات التي يحصل عليها المقصرون في العمل بلوحة الإعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام وفقا لمبدأ الثواب والعقاب، مشيرا إلى أنه على الكل أن يتسابق في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة خاصة وأن هذه الجرارات والعربات مملوكة للشعب مضيفا أن أي موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من أول عينة تحليل سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامة).