بعد حادث قطار المنيا.. كامل الوزير: الضرب بيد من حديد وسجن أي موظف يتعاطى المخدرات

عقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ،والطرق والكباري ، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية

في بداية اللقاء قرأ الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا وأكد الوزير أن الحادث قد اصاب الشعب المصري العظيم بالحزن الشديد وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها، مؤكداً أنه لا تهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر او من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب .

وأكد الوزير، على ايقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية

وشدد الوزير على رؤساء المناطق و قيادات الهيئة بالتفتيش الدوري علي الورش وصيانة القطارات والجرارات والتفتيش على كل الابراج والمشروعات التأكيد على قائدي القطارات بعدم غلق جهاز ATC ومتابعة التزام السائقين بتشغيل الجهاز والمتابعة المستمرة لعمل قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات التي تحقق السلامة والامان لمسير القطارات

كما أكد الفريق مهندس / كامل الوزير علي أهمية المرور على كافه المشروعات بشكل دوري ومستمر وان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا للكارت الوظيفي لكل وظيفه والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسلامه التشغيل مؤكداً أنه لا تسامح مع اي تراخي او عدم انضباط وسيتم الضرب بيد من حديد على كل متسبب ومخطئ .



كما قام الفريق مهندس كامل الوزير بعقد لقاء مع عدد كبير من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس حيث أكد علي ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل واجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات والتشغيل المستمر لجهاز ATC مستعرضاً اجراءات السلامة الواجب اتباعها في القطارات عند توقف القطار كما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي أن كل من سيخطئ وكل من لم ينفذ التعليمات سيتم محاسبته فورا حيث ان حياه كل مواطن مصري امانه في اعناقنا جميعاً مضيفاً انه لا تسامح مع اي مخطئ يتسبب في الإساءة لسمعة السكة الحديد ووزارة النقل ويتسبب في الاضرار بحياة المواطنين حيث سيتم بتره من منظومة السكك الحديدية مؤكدا على ايقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة

كما وجه الوزير بنشر كافة الجزاءات التي يحصل عليها المقصرون في العمل بلوحة الاعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام وفقا لمبدأ الثواب والعقاب، مشيرا الى انه على الكل ان يتسابق في الحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكات الهيئة خاصة وان هذه الجرارات والعربات مملوكه للشعب مضيفا ان اي موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من اول عينة تحليل سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامه ).