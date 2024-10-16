مصر صامدةً مع فلسطين.." اللوح " يطلع البرلمان على مستجدات العدوان على غزة

التقي السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، بنواب مجلسي النواب والشيوخ المصريين ، واطبعهم على آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مُبرزاً الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف الحرب.

وقد أشاد السفير اللوح بالموقف المصري الرسمي والشعبي الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر تُمثل السند والداعم الأول لحقوق الشعب الفلسطيني، مُثمّناً الدور المحوري لمصر ومبادراتها الأهلية الرامية لإغاثة شعب غزة. وقد وصف الموقف المصري بأنه "دليلٌ على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين".

دعم مصر

من جانبهم، أكد الوفد البرلماني المصري استمرار مصر في تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن مصر بكافة مؤسساتها لن تترك الشعب الفلسطيني وحيداً في هذا الظرف الصعب. كما شدد النواب على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كخطوة أساسية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وقد أثنى اللقاء على التنسيق المستمر بين القيادة الفلسطينية والحكومة المصرية في جهود وقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة. ويُتوقع أن تُعزز هذه اللقاءات التنسيق بين الطرفين في المرحلة القادمة لضمان دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه الوطنية.

هذا اللقاء يأتي في وقت حساس، حيث تتواصل الجهود الفلسطينية والدولية لوقف النزاع وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، مما يعكس التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية ودورها الريادي في دعمها.