بول بوجبا: أريد العودة إلى يوفنتوس ومستعد لتخفيض راتبي

أبدى النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا رغبته في العودة للعب بصفوف فريق يوفنتوس مرة أخرى، وذلك بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الرياضية بتخفيف عقوبة إيقافه واقتراب عودته للملاعب.

وقال بوجبا في تصريحات تداولتها وسائل الإعلان: " أريد أن ألعب لصالح يوفنتوس مرة أخرى، أنا مستعد لتخفيض راتبي للـبقاء في يوفنتوس خلال الفترة المقبلة ".

وأضاف نجم اليوفي السابق: " سأتحدث مع تياغو موتا لبحث إمكانية عودتي لصفوف السيدة العجوز مرة أخرى، أريد أن أظهر لأكون لاعب عظيم مرة أخرى ".

تخفيض عقوبة بوجبا ..

وكانت المحكمة الرياضية "كاس" قد أصدرت قرارًا مفاجئًا قبل أيام بإعلان تخفيض عقوبة إيقاف الفرنسي الدولي بول بوجبا نجم يوفنتوس السابق من 4 سنوات إلى 18 شهرا.