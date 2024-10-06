يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام كالياري في الدوري الإيطالي

سقط فريق يونتوس في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق كالياري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم فريق يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق اللاعب دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 15 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وسجل رازافان مارين هدف التعادل لفريق كالياري في الدقيقة 88 من ركلة جزاء أيضًا، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما رفع كالياري رصيده إلى 6 نقاط يحتل بها المركز السادس عشر.

وبدأ يوفنتوس مواجهة كالياري في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي بتشكيل ضم كلًا من:

دي جريجوريو في حراسة المرمي.

سافونا و كالولو و فيدريكو جاتي كامبياسو في خط الدفاع.

لوكاتيلي و كيفرين تورام و كونسيساو في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي: كوبمينرس و مبانجولا و فلاهوفيتش.