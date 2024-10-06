الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

يوفنتوس يتقدم على كالياري بهدف “ دوشان” في الشوط الأول

دوشان فلاهوفيتش لاعب
دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي

تقدم فريق يونتوس على نظيره فريق كالياري بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع حاليا بين الفريقين، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

 

سجل هدف يوفنتوس اللاعب دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 15 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

وبدأ يوفنتوس مواجهة كالياري في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي بتشكيل ضم كل من:

دي جريجوريو في حراسة المرمي.

سافونا و كالولو و فيدريكو جاتي كامبياسو في خط الدفاع.

 لوكاتيلي و كيفرين تورام و كونسيساو  في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي: كوبمينرس و مبانجولا و فلاهوفيتش.

الجريدة الورقية