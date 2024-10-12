عبدالله الغامدي معلقًا لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب يوم الجمعة المقبل لمتابعة مباراة ديربي الرياض المرتقبة بين النصر والشباب.

ويستعد النصر لمواجهة الشباب في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري.

وقامت قنوات SSC الرياضية السعودية بتكليف عبدالله الغامدي بمهمة الوصف والتعليق على مباراة النصر والشباب، والتي ن المتوقع أن تحظة بمتابعة جماهيرية عريضة نظرًا للصراع التاريخي الطويل بين الفريقين.

موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة ..

وستنطلق صافرة بدء مباراة النصر والشباب في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري روشن للمحترفين.