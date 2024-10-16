الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إبراهيم عيسى: السلفية والإخوان يهزون الجهاز المصرفي ويتسببون في التدهور الاقتصادي للبلد

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن السلفية في مصر أحد أسباب رئيسية للتدهور الاقتصادي، موضحا أن شرح قصير للأفكار السلفية والإخوان المسلمين قائمة أولًا على موقف من الجهاز المصرفي والبنوك والتعامل معها، ويعملون على هز الجهاز المصرفي وإخراج الأموال منه بدعوة أنها ربا.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأفكار السلفية تتحدث عن أن المرأة مكانها المنزل وأنها عورة وتمنع من العمل وهو ما يعطل لـ49% من قوتنا السكانية وقوة العمل في مصر، لافتا إلى أن التيارات الاسلامية ضد تنظيم الأسرة وهي مسائلة في قلب الاقتصاد.

txt

إبراهيم عيسى: مصر قلب العروبة النابض والداعم الأكبر

txt

إبراهيم عيسى: البحث العلمي "ميت" بسبب هيمنة التيار السلفي.. "الدكتور بالدقن والدكتورة بالنقاب"

وأشار إلى أن الأفكار السلفية تفسد المنظومة السكانية في مصر بالفتوى والخطب وتأثيرهم في الطبقات التي تظن في نفسها متعلمة حتى الطبقات الفقيرة، مشددًا على أن الإخوان والسلفيين ضد السياحة ويكفرون الآثار والسياحة وهو ما يضرب مورد اقتصادي جبار وهو ضد الفقه الإسلامي.

مواد متعلقة

يشمل مطارات.. الديهي يكشف تفاصيل برنامج الأطروحات المصري

الديهي: حصول المواطن على مياه نظيفة وصرف صحي من ضمن حقوق الإنسان

أحمد موسى يحتفل بتأهل مصر لأمم أفريقيا: شكرا كابتن حسام حسن

عالم بالأوقاف: الأمن في القرآن ذكر في الجنة والحرم ومصر

أحمد موسى ينفعل على سائقي القطارات المستهترين: "لو مش عاجبك الشغلانة سيبها"

أحمد موسى يحتفي بزيارة ولي العهد السعودي إلى مصر: الأمير محمد في بيته

خبير تكنولوجي: دول ديمقراطية تستخدم هندسة مواقع التواصل لتوجيه الرأي العام

أستاذ عقيدة: الحاكمية فكرة موهومة تستهدف إسقاط الحكومات
الجريدة الورقية