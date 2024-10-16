إبراهيم عيسى: السلفية والإخوان يهزون الجهاز المصرفي ويتسببون في التدهور الاقتصادي للبلد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن السلفية في مصر أحد أسباب رئيسية للتدهور الاقتصادي، موضحا أن شرح قصير للأفكار السلفية والإخوان المسلمين قائمة أولًا على موقف من الجهاز المصرفي والبنوك والتعامل معها، ويعملون على هز الجهاز المصرفي وإخراج الأموال منه بدعوة أنها ربا.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأفكار السلفية تتحدث عن أن المرأة مكانها المنزل وأنها عورة وتمنع من العمل وهو ما يعطل لـ49% من قوتنا السكانية وقوة العمل في مصر، لافتا إلى أن التيارات الاسلامية ضد تنظيم الأسرة وهي مسائلة في قلب الاقتصاد.

وأشار إلى أن الأفكار السلفية تفسد المنظومة السكانية في مصر بالفتوى والخطب وتأثيرهم في الطبقات التي تظن في نفسها متعلمة حتى الطبقات الفقيرة، مشددًا على أن الإخوان والسلفيين ضد السياحة ويكفرون الآثار والسياحة وهو ما يضرب مورد اقتصادي جبار وهو ضد الفقه الإسلامي.