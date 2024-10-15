إبراهيم عيسى: البحث العلمي "ميت" بسبب هيمنة التيار السلفي.. "الدكتور بالدقن والدكتورة بالنقاب"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن النخبة هي التي تأثر على الدولة وتؤثر على الرأي العام ويتعرف من خلالها الرأي العام على ما يحدث بجميع القطاعات، مشددًا على أن لدينا حالة سيولة وغياب وتأكل للنخبة "مجموعة العقول المهمة في أي مجتمع وهي الحالة الوازنة والعمود الفقري للمجتمع".

تعليق مهم من إبراهيم عيسى عن مشهد البحث العلمي:

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه بحث عن هيئات التدريس في مصر، موضحًا أن الجامعات المصرية هي المُنتج الأساسي للخيال والأفكار والنظريات والمشروعات والبحوث في كافة المجالات من طب وهندسة وعلم نفس وفلسفة وعمارة وعمران ونقل، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس هم عقول البحث العلمي في مصر، قائلًا: "البحث العلمي في مصر ميت وعمودها الفقري هو السيطرة والهيمنة للتيار السلفي وفي السابق الإخوان.. الدكتور دقنه طويلة والدكتورة بالنقاب".

وأوضح أن هناك عقول رائعة وهناك فرق بين العقل الفردي والشكل المنظم لهذه العقول والذي يشكل من خلالها المنظومة أي تشكل ثقل جماعي، منوهًا بأن الحالة التي نحتاجها الآن هو عمل منظم علمي والذي تفتقده مصر، إلا أن مصر بها شخصيات فردية ماهرة نابهة ولكن لابد من العمل وفق عمل جماعي.