إبراهيم عيسى: مصر قلب العروبة النابض والداعم الأكبر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، إن هناك تعاون مطلوب وواجب بين مصر والسعودية، والعلاقات راسخة وقوية بين كلا البلدين، مشددًا على أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مشهد تلى لقاء السيسي برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، موضحًا أن هذا المشهد يؤكد على أن مصر قلب العروبة النابض.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن عروبة مصر هي عروبة المشاعر والوجدان وليست عروبة الحناجر والطحن أو الشعارات والهتافات، ولكن مصر هي العروبة التي تقدر الواقع وتتعامل معه وفق دول العالم، مصر "قلب العروبة النابض" تبني قراراته بناءً على المعطيات وموازين القوى وليست على حناجر تعلو بالشعارات وتنتحر أمام المسيرات والطائرات وتقتل شعبها.

وتابع إبراهيم عيسى، : "مصر قلب العروبة النابض والداعم للشعوب العربية"، مشددًا على أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تم خلالها مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، وهو مشهد في منتهى الغاية السياسية.