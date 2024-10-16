الأهل يتوجه إلى الإمارات غدا استعدادًا للسوبر المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض بطولة السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.



وتسافر بعثة الأهلي إلى الإمارات غد الخميس ، كان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وأدى الفريق تدريبات متنوعة بالكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية، وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.

وناقش المدير الفني في اجتماع مصغر مع أعضاء الجهاز المعاون برنامج التدريب والتحضير لبطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالفريق قبل السفر إلى الإمارات.