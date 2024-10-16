جاهزية صفقة الأهلي الجديدة لموقعة السوبر المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمباراة القادمة أمام سيراميكا كيلوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة .

ويواجه الأهلى نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا يوم الأحد القادم الموافق 20 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في الإمارات العربية المتحدة .

أختتم اليوم لاعبي القلعة الحمراء التدريبات الجماعية على ملعب النادي ” التتش” استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري .

أشرف داري لاعب الأهلي يتعافي من الإصابة

شارك اليوم في التدريبات الجماعية للأحمر اللاعب المغربي أشرف داري وجاء ذلك عقب خضوعه للفحوصات الطبية ، عقب تعرضه للإصابة في كاحل القدم أمس.

وأكد زهير داري والد اللاعب أنه جاهز للمشاركة في مباراة كأس السوبر المصري مع الأهلي وأشار ” أن أشرف داري شعر بالاجهاد فقط لا توجد إصابة، ولكن المشاركة بيد الجهاز الفني للفريق.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المارد الأحمر يوم الخميس المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري إلي الإمارت العربية المتحدة استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري.